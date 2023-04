Si només ens van repetint que els boscos mediterranis són condemnats a cremar-se, ja ho podem tirar tot al foc, començant per l’autoestima. Una dita oriental avisa: els camins fàcils no van enlloc. A aquestes altures el calendari de primavera de Catalunya ja enregistra més de 400 focs forestals. I les dades i pronòstics que manegen els científics corresponents són molt preocupants.

Les notícies quotidianes són encara més llastimoses en el sentit de que fan la sensació que les realitats i les administracions s’ignoren mútuament. Ara mateix amb motiu de l’incendi forestal que ha afectat boscos de València i d’Aragó ha sortit una noticia de gran escàndol: aquells territoris encara tenen (tenien) a terra les restes dels arbres que varen ser abatuts per la gran nevada de l’any 2017. El foc s’hi ha rabejat.

La perplexitat ha seguit quan del territori català ens han donat la xifra de la terra de conreu que tenim abandonada: camps i hortes que es varen convertir en ermots inútils llavors del gran èxode cap a ciutat; a partir de l’abandó d’un camp, els petits vegetals que hi arrelen preparen la vinguda espontània dels grans arbres, que es faran en plena llibertat. Segons els experts ara tenim a Catalunya 100.000 hectàrees de terra de conreu abandonada i ara és okupada pel bosc. El primer que hom pot observar és la gran contradicció de tenir 100.000 hectàrees de terra que podria tornar a ser de conreu –per a donar treball, doncs– mentre la xifra de persones en atur laboral és altíssima i/o creixent.

Tenim, això sí, un laberint de noms representatius dedicats a governança, gestió, previsió, informació, coordinació, i un munt d’assessors pertinents, i tothom amb la seva remuneració.

Un altre tema que també crema és que a Catalunya, amb tant de bosc (que ningú ha plantat i ens pispa l’aigua de la pluja) sobra molta fusta a la qual no se li dóna massa utilitat; però la noticia estrambòtica és que estem comprant fusta a França; ens hem de preguntar quin secret deu tenir aquella fusta, de quin arbre deu venir, que nosaltres no el sabem plantar? i a quin terreny deu haver arrelat, aquell arbre, que els nostres polítics i científics encara no el saben adobar prou bé?

Sempre tindrem els llibres, que podran anar mantenint-nos els records. En moments difícils sempre hi ha algú que s’ha afanyat a deixar-ho per escrit. Podem recordar ara mateix un text de l’indi gran cabdill Seatle, any 1855, quan va plantar cara al president dels Estats Units, per un territori: «Cada part d’aquesta terra és sagrada per al meu poble, cada agulla brillant dels avets, cada clariana del bosc, cada insecte brunzinaire és sagrat per al pensar i el sentir del meu poble. Allò que esdevé a la Terra també esdevé als fills de la Terra».

Per no quedar-nos amoïnats i deixar més bon gust, enviem una salutació molt afectuosa a la gent d’Aitona i tots aquells pobles que saben treure profit de les visites a l’espectacle de bellesa que és la floració dels seus arbres fruiters. Sí, senyors. Sempre convenen imatges excel·lents del bon saber fer. En aquest any que serà apretadament electoral hauríem de votar més floració a tot el país i menys desgràcies de desgovern del bosc, i que els candidats de totes les passarel·les electorals recordin que, per a veure-hi clar, és millor encendre un llumí que maleir les tenebres.