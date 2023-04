Amorrats a les pantalles

Un documental de TV3 ha posat aquesta setmana el focus sobre les moltes hores que la mainada es passa mirant els mòbils i tablets. Resulta senzill abonar-se a la idea que no pot ser bo de cap manera i que això tindrà conseqüències, etcètera. Però, és que el problema el tenim tots. Només cal anar pel carrer i adonar-se de la quantitat de personal que circula mirant la pantalleta. Encara que, és clar, per adonar-se’n cal que aixequem els ulls del mòbil. Això inclou el perillós costum de conduir amb l’aparell a la mà, per molt que se’ns avisi de les conseqüències tràgiques i les sancions que ens pot comportar això. Tenim un problema, estem enganxats a aquell mirall màgic del desig d’en Harry Potter.

Ens fascina mirar la vida dins d’un rectangle en technicolor. Ja no parlo d’aquells que viatgen a indrets preciosos i només miren el que tenen a davant a través de les imatges, que enviaran ràpidament a Instagram o a les seves xarxes de coneguts. Fer això, no deixa de ser una manera no ser present al lloc on s’ha viatjat i no rumiar que, per mirar fotos i vídeos de viatge, no cal sortir de casa. Però quan veiem gent que està pendent del mòbil comunicant-se amb altres, hem de pensar que aquella persona no té el cap on físicament hi té el cos. Seria interessant reflexionar que, si de cop i volta, apareguessin on hi ha la persona amb la que xategen, possiblement mantindrien una conversa amb un altre. Això és una manera de fugir i d’absentar-se.

Jo soc organitzador de sessions de cinema i teatre i us en faríeu creus de la visió de la platea des de dalt, amb un piló de mòbils en marxa durant la funció. Hem arribat a un punt en que molts ja en necessiten dues o tres a l’hora: mirar la tele, tenir l’ordinador a la falda i estar pendent del mòbil. És una moda que passarà? No ho crec pas.

Ben mirat és meravellós disposar d’aquestes tecnologies, qui ho pot negar. Però em fa l’efecte que, independentment de l’educació dels joves, totes i tots ens hem de reunir amb nosaltres mateixos i reflexionar sobre com aquesta connexió global permanent ens fa perdre xerrades, emocions i realitats que tenim al voltant. Fen una modificació d’una frase de John Lennon: La vida és allò que passa mentre estàs mirant el mòbil. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.