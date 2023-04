I si aquest estiu falta aigua a Girona?

Pel que se’m diu, el nerviosisme s’ha apoderat de la alcaldessa, Marta Madrenas, de la regidora Maria Àngels Planas i de la candidata a l’alcaldia Gemma Geis, les tres de JxCat. El desassossec comú, em diuen, té com a punt de partida els escrits que vinc publicant en aquestes pàgines sobre l’Ajuntament de Girona. Angoixa en el cas de les dues primeres i inquietud en el supòsit de la tercera. Ho trobo lògic; també de preocupats hauríem d’estar la resta dels gironins. La Fiscalia Especial contra la Corrupció i el Crim Organitzat ha aterrat a Girona i el Jutjat 2 ha obert diligències entorn l’administració de l’aigua que ens arriba de Susqueda. Madrenas i Planas han estat cridades a declarar en les diligències obertes i les seves explicacions no han convençut ningú. S’han mogut entre «el no recordo» i «el no ho sé». Malament. El Jutjat ha anomenat administradors judicials i té intervinguda AGISSA, l’empresa privada (80%) –pública (20%) que fins fa dos dies n’era concessionària. A l’Ajuntament de Girona el boca-orella va de «saps si en López de Lerma traurà alguna cosa més aquest dissabte?». Els aires que s’hi donen són els propis d’un acabament de cicle i els alts funcionaris no són l’excepció. Les enquestes apunten cap a un canvi de govern. La candidata Geis, per la seva banda, nova a la plaça, res no en sap sobre el tripijoc i les corruptes que es donen al voltant de l’aigua de Girona, però llegeix el meu suggeriment/advertiment: Treu Planas de la llista de JxCat. A la Gemma no li ha fet cap bé que Laura Borràs, delinqüent als ulls del TSJC, vingués a beneir-la; tampoc que Planas toqués a sometent per omplir la sala on va fer el seu discurs inaugural. Pocs electors de Girona; dominants els vinguts de comarques. Discurs allunyat de les competències pròpies de tota entitat local i eteri. És el que passa quan, sense haver penjat cartells, et trobes fent «alta política»: costa baixar a nivell de carrer i parlar de les coses mundanes. Es precisen llums curtes.

Dimarts passat em va quedar la cara de moniato en llegir Josep Coll i la seva crònica sobre la roda de premsa celebrada per l’alcaldessa Madrenas. L’alcaldessa sortint –per cert, què d’encertada era la fotografia publicada, tot un poema– assegurà que deixava una Girona més neta, segura i dinàmica que aquella que va rebre. Ho va dir sense adonar-se que els seus antecessors foren Albert Ballesta i Carles Puigdemont i no pas cap dels dos alcaldes del PSC que els precediren. No es pot ser més trepitja raïm. Madrenas no té filtre quan parla i es capaç de posar els seus dos peus en sengles galledes. El serial de comentaris que l’edició digital recollí són per llogar-hi cadires. Ni tan sols un fent seva l’opinió de tant enllustrada alcaldessa. Això i tot, el més bo és que titllés, ella, d’indigne la decisió-no-presa del Govern de la Generalitat de traspassar la responsabilitat de l’alerta de la sequera als Ajuntaments. Com pot traspassar-la si és competència seva i aquesta es troba a l’Estatut d’Autonomia, el Parlament de Catalunya, on s’hi troba Madrenas de cos present, ha legislat sobre les conques i el repartiment dels cabals, i a més és la única autoritat que pot acordar el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera? Va entrar com a ignorant a l’Ajuntament de Girona i se’n va amb la motxilla encara més plena d’aquesta immaterial matèria. Em sembla notori que durant el seu mandat la ciutat ha perdut en tot i no ha guanyat en res.

La pregunta del milió és què hi ha darrera de tota aquesta pantomima que va escenificar dilluns? Doncs ho dic, tot advertint als lectors que hi tornaré si cal, doncs documentat n’estic. En primer lloc, la il·legal cancel·lació d’una concessió d’aigua a Girona (més Salt i Sarrià de Ter) per a 99 anys, realitzada per la Direcció General d’Obres Hidràuliques, Ministeri d’Obres Públiques, l’any 1974, portada a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i acceptada de facto per l’Ajuntament de Girona governat per JxCat. Conseqüència: ens han robat 25 anys. A més, l’ACA mai no ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució pertinent i tothom sap que sense publicació la decisió no guanya eficàcia. Com si mai no s’hagués dictat. Quan se li pregunta per ella, respon que els Ajuntaments d’aleshores no pagaven els perceptius anuncis. Resposta de babaus. En segon lloc, Eduard Berloso, en la seva qualitat de regidor delegat d’Associacions, Participació i Sostenibilitat, signà un decret sol·licitant de l’ACA una modificació d’aquella inoperativa concessió, però sense augment de cabal, per incloure l’abastament els municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Fornells, Aiguaviva i Quart, els quals «viuen» de l’aigua cedida a Girona, doncs s’accepta la petició vinguda de l’Ajuntament. I, en tercer lloc, a l’ordre del dia de la sessió plenària ordinària celebrada el dia 12 de desembre de 2022 hi anava el donar compte a la Corporació Municipal d’informe preceptiu i definitiu de control financer de la societat mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGISSA) dels exercicis 2016 a 2019, que escandalós és. Doncs bé, just quan s’anava a tractar aquest punt, l’alcaldessa Madrenas el va retirar de l’ordre del dia. Motiu que consta a l’acta: «demanar aclariments tècnics i jurídics respecte a determinades incongruències existents en l’informe de control financer». Motiu que consta en el vídeo de la sessió que es troba penjada en la web de l’Ajuntament: més o menys el mateix, però amb l’anunci fet per Madrenas que seria portat de nou tant punt estiguessis escatits els mai explicats aclariments. No ho ha fet mai. Li fa por el seu contingut? Tem que se sàpiga que donà instruccions a la regidora Planas a l’objecte de que hi afegís una modificació? Sigui com sigui, ni Madrenas ni Planas surten ben parades. Però, què amaguen? Què és el que no volen que sapiguem? Perquè, d’imputats en l’assumpte AGISSA n’hi han. En poden ser més? Poden. Repercutirà sobre JxCat? És probable. Sobre Madrenas i Planas? Possible. Tanmateix, a efectes pràctics, què passarà si aquest estiu no en tenim d’aigua a les nostres cases? Elles es renten les mans, però es dóna per quasi segur que nosaltres, els ciutadans de Girona, patirem les conseqüència d’una gestió pèssima, feta amb el cul, disculpin. Cap dins les possibilitats d’interpretació gestual que la cara que posava Madrenas a la roda de premsa esmentada, cara de pomes agres, fos deguda a això i al què pot arribar-li des del Jutjat 2, també a Planas, si el Fiscal no demana que les actuacions siguin portades a l’Audiència Nacional.