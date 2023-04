No tot ho pot fer l’escola, els instituts o els centres educatius en general. Cada vegada que hi ha una mancança a la societat es diu que s’ha d’ensenyar a l’escola.

Les matèries que poden impartir no són infinites si es volen fer bé. A casa, a l’entorn més proper s’ha d’educar amb l’exemple, perquè per molt que expliquem des de les aules com hauria de ser tot si en arribar a casa no hi ha referents adequats poc hi podem fer.