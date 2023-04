M’agradaria tenir l’oportunitat de poder-me expressar per tal de donar a conèixer la situació en què ens trobem molts estudiants.

Vivim en un mon cada cop més exigent, dins d’una inflació de preus molt important en tots els sectors i molts de nosaltres ens trobem amb la necessitat d’haver de treballar per tal de poder- nos pagar les despeses diàries. Estic satisfeta de poder-ho fer tot i no haver de dependre de ningú, però, que difícil és mantenir-ho tot.

Tant una cosa com l’altre requereixen gran quantitat de temps i esforç, però la situació cada cop es torna més complicada.

És per això que cada cop veig més com de mica en mica tenim menys temps per dedicar-nos a nosaltres mateixos i a la llarga pot afectar negativament.