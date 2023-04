El gegant s’ha despertat i té gana

Al segle XIX i part del XX van tenir èxit els mapes d’Europa que encaixaven dibuixos al·legòrics dins el perímetre dels estats, i era força habitual que el de Rússia l’ocupés un os, agressiu o adormit segons els moment. Quan aparentava sopor el consell era aprendre de l’error de Napoleó i no despertar-lo. L’emperador francès es va passar de frenada en la seva ambició, però en canvi se li atribueix un consell de prudència que avui recupera actualitat. Segons la tradició, abans de marxar cap a les estepes un dels seus ajudants li va suggerir que després de Rússia podien continuar cap a la Xina. Napoleó va respondre: «La Xina és un gegant adormit. Deixem que continuï dormint, perquè quan es desperti el món tremolarà». (L’aforisme també és atribuït a Lenin, que en tot cas l’hauria usat en préstec.) Avui el món tremola perquè el gegant està molt despert i té molta gana. Qui li ha desentumit els muscles i activat els budells ha estat el capitalisme occidental en acudir a la crida dels dirigents de Pequín: porteu aquí els vostres capitals, que tenim quantitats inesgotables de ma d’obra barata; vosaltres obtindreu grans rendiments i nosaltres un creixement accelerat. Un volum de població que suposa gairebé la cinquena part de la mundial es tradueix en una potència enorme quan surt de la pobresa gràcies a les inversions dels qui avui s’ho miren amb un recel cada cop més preocupat. I el neguit ratlla el pànic quan es comprova que Pequín té el poder de fer ballar Moscou al so que li toqui. Putin pot fer tot el teatre que vulgui, però necessita l’amistat de Xi molt més que al revés. Xi podria acabar la guerra d’Ucraïna amb una trucada telefònica al Kremlin, però es fa pregar per obtenir un preu satisfactori. Xina està molt desperta, ignorar-la és impossible i enfrontar-s’hi és perillós i costós. Per evitar dinàmiques indesitjables els líders occidentals hauran de fer l’esforç de ficar-se dins la seva mentalitat i oferir-li propostes empàtiques.