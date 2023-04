Les enquestes les encarrega el diable

Els catalans som sobretot molt responsables, cosa que estaria molt bé si no fos que ho diu el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), és a dir, l’enquesta que es realitza entre els mateixos catalans. Només faltaria. Ja que ens ho pregunten a nosaltres, no respondrem que som en essència crèduls i il·lusos. No reconeixerem que som tan passerells que ens creiem tot el que uns il·luminats ens prometin, encara que sigui una republiqueta sense solta ni volta que està només en la seva imaginació. El que tenen de bo les enquestes que ens fem a nosaltres i que també ens responem nosaltres, és que ens podem declarar els més responsables, intel·ligents, macos, empàtics, solidaris, generosos i sagaços del món. I que el nostre plat favorit és la paella, que això ho diu també el CEO.

-Molt bones, sóc del CEO, permeti’m una pregunta: com a català, vostè creu que els catalans són responsables o imbècils?

-Molt responsables, senyoreta, som els més responsables del món. Per cert, la convido a una paella a la Barceloneta.

La meva àvia opinava també que el seu nét, és a dir jo, era el més maco de l’univers, i s’hagués partit la cara amb qui sostingués el contrari, quina una ella. Ho creia a ulls clucs i sense necessitat de preguntar-li-ho a dues mil persones com el CEO, quina pèrdua de temps i de diners, si ho veia ella amb aquests ullets. Les enquestes del CEO són com la nostra àvia, o pitjor encara, perquè ens pregunten a nosaltres mateixos com som, és a dir, com si la meva àvia em preguntés a mi si jo era maco. No admetrem que som tan idiotes de creure’ns sense piular un Vivales que ens deixa anar que d’aquí a divuit mesos Catalunya serà el millor país del món, amb cadira en l’ONU, en l’OTAN i en l’OTI. No reconeixerem que som uns babaus disposats a permetre que ens continuïn enganyant perquè uns quants visquin bé. Res d’això, els catalans som responsables i el que ens caracteritza és el famós seny, això és el que contestem. I que ens agrada la paella, per descomptat.

Diu també l’enquesta del CEO que els catalans som poc propensos a confiar en els altres. Vaja, que per a enganyar-nos, s’ha de suar tinta. Serà que els dos milions de persones que es van empassar el conte de la republiqueta no eren catalans. O serà que en el moment de respondre l’enquesta ja havien oblidat que van ser entabanats per una banda de trilers.

-Permeti’m una altra pregunta: confiaria en algú que li promet una cosa impossible, li demana a vostè que ho defensi com sigui i després ell fuig sense mirar enrere i abandonant-lo a la seva sort?

-Bé, en això sí que confiaria, però en tota la resta sóc molt desconfiat, apunti-ho bé, que no me’n fio del que escriu. I m’agrada la paella. Amb gambes i musclos a poder ser.

Un troba a faltar una enquesta del CEO als propis membres del Governet, perquè puntuïn del 9 al 10 la seva acció de govern. I una altra als inquilins de la Casa de la Republiqueta, a Waterloo, perquè ells mateixos –el fugat, el pianista, el raper i el minyona Matamala– valorin si la vida que es tiren a costa dels molt responsables i desconfiats catalans és de a) rajà, b) paixà, c) bisbe, d) totes les anteriors. I si el seu principal objectiu, una vegada la republiqueta s’ha demostrat impossible, és sampar-se una bona paella.