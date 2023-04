L’anunci del trasllat de la seu social de Ferrovial als Països Baixos va irritar molt al Govern Central quan li devia haver servit per obrir una profunda reflexió. Els insults que alguns ministres llancen d’un temps ençà als empresaris, no són precisament la millor manera de suscitar confiança, penso que és un element bàsic per al desenvolupament de qualsevol economia. El trasllat, almenys l’anunci, de la seu social d’aquesta destacada empresa de el IBEX a un altre país europeu és una mala notícia per al País, però, sobretot, per al Govern i la seva política fiscal. En certa manera, és el fruit del que el Govern s’ha buscat amb la seva espiral de despesa pública i amb maniobres que degraden la seguretat jurídica que no permet a les empreses desenvolupar-se amb normalitat.