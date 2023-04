Per raons estrictament d’edat, un servidor, deu ésser un dels pocs clients que van tenir l’honor de ser presents en la inauguració del sempre estimat i admirat restaurant Bahia de Tossa de Mar. Corria l’any 1954. Amb només 21 anys i de la mà de tot un senyor de Girona, em refereixo al sr. Manel Bonmatí, corredor de Comerç, president de l’Associació de Premsa, gestor de la cartera de valors del sr. Bisbe, i per sobre de tot, humanista i home fort de la Lliga a la ciutat dels Setges, vaig tenir l’immens honor de compartir la inauguració d’aquest restaurant, que des del primer moment es va convertir en referent gastronòmic. Recordo, com si fos ara mateix, el matrimoni Agustí Canadell, gironí, i la seva esposa, la tossenca Camil·la Cruañas... un matrimoni amic i acollidor. Cada dimecres, fes fred o calor, anàvem a sopar al Bahia i el sol fet de parlar d’aquell temps, em fa reviure els millors moments de la meva joventut. Sí, estimat lector, el record i les vivències de Tossa il·luminaven els somnis d’un jove locutor de Ràdio Girona. El proper any 2024, el restaurant Bahia celebrarà el seu 70è aniversari. La gran majoria dels assistents a la inauguració ja no es troben entre nosaltres. Però els pocs que encara gaudim de la lluminositat dels seus fogons estic segur, completament segur, que ens aplegarem a l’entorn del restaurant embellit amb les seves pintures, presidides pel retrat de la Camil·la, jove i maca, tal com jo la recordo i venero. I des d’allà on es trobi aquesta tossenca tan estimada, penso que estarà cofoia, no solament de la llum, del color i el paisatge de la seva benvolguda Tossa, també perquè el seu Bahia s’ha convertit en un dels millors restaurants de tota la Costa Brava. Sí, l’any que ve, la família Canadell-Cruañas té molt a celebrar!!