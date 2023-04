Tren-tram: ni fàcil ni barat

Ha fet un any de l’aprovació de l’Acord per la millora de la qualitat de l’aire a Catalunya que fixava el compromís de posar marxa una zona de baixes emissions als municipis de més de 20.000 habitants abans d’acabar 2025. Són pocs els ajuntaments d’aquesta dimensió que han fet passos decidits per tirar endavant l’objectiu que van signar. Alguns al·leguen inseguretat jurídica, altres que encara falta més d’un any i mig i que hi ha temps, i uns tercers que recorden que l’acord no té rang de llei i que l’obligació és més moral que real.

L’acord d’ara fa un any posa l’accent en la necessitat d’incrementar l’ús del transport públic, que és el gran repte de la mobilitat des de fa unes quantes dècades. Canviar un automòbil de combustió per un d’híbrid o elèctric redueix la contaminació, però no soluciona els problemes de congestió de l’espai públic per part del vehicle privat. Avui som molt conscients de l’error que va suposar la desaparició dels carrilets a les comarques gironines ara fa cinc dècades. Aleshores van deixar d’invertir-hi fins que les infraestructures va quedar obsoletes. Enguany tindrem sobre la taula un estudi de viabilitat del trem-tram de la Costa Brava. Segur que no serà fàcil ni barat, però qui analitzi la rendibilitat de la inversió hauria fer-ho amb la mirada posada en les properes generacions.