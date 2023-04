La crisi econòmica i financera del 1929 va donar origen a la gran depressió dels anys trenta. Des dels anys del boom immobiliari de Florida fins a la desastrosa tardor del 1929, es va alimentar la febre especulativa i la il·lusió dels diners fàcils.

Durant 1925 el desig de fer-se ric sense esforç va portar fins a Florida un nombre creixent de persones. Totes les setmanes es procedia a noves parcel·lacions de terrenys. A la zona «interior» de Miami, terrenys valorats en 8.000 dòlars es van vendre a 20.000; els situats davant del mar van pujar de 15.000 a 25.000 dòlars, i els que eren al costat de les platges de 20.000 a 75.000 dòlars (John Kenneth Galbraith).

Al zenit de Florida el negoci no era altre que les opcions de compra, ja que «el negociat» no era la terra mateixa, sinó el dret a comprar-la a un determinat preu. Aquest dret a comprar, obtingut mitjançant el pagament inicial del 10 per cent del preu de compra, podia alhora, ésser venut.

Respecte al mercat de valors, la gent acudia en eixams a comprar títols a termini amb fiança. El comprador de títols a termini amb fiança obté un dret absolut sobre la seva propietat. Però es lliura de la càrrega més costosa «de fer efectiu el preu de compra», mitjançant una operació de cessió en penyora dels seus títols a l’agent de canvi, com a garantia pel préstec que va permetre pagar-los. I els bancs de Nova York podien demanar diners prestats a la Reserva Federal al 5 per cent, per prestar-los al call market al 12 per cent. A la pràctica va ser el que van fer. Aquesta operació d’arbitratge va ser possiblement el negoci més rodó realitzat fins aleshores.

Segons els historiadors de l’any 1929, el dijous 24 d’octubre va ser el primer dia del pànic. I dimarts 29 d’octubre va ser el dia més devastador a la història de la Borsa de Nova York.

«Quan el meu enllustrador inverteix a Borsa jo ho venc tot». Frase atribuïda a Rockefeller.