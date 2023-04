Fins quan el desgavell administratiu

El terrabastall que ens va sorprendre, el 14 de març de 2020, i ens ha perjudicat, i continua perjudicant, per causa del maleït Covid, comença a posar en qüestió l’actuació i el respecte dels responsables de les administracions envers els drets de la ciutadania. El que inicialment es va decidir com a mesura de prudència i preventiva, en ordre a salvaguardar el dret a la salut, i per limitar l’expansió del covid, després de més de tres anys no sembla ni justificat ni raonable que les diverses administracions continuïn amb impediments i barreres que malmeten i trepitgen els drets de la ciutadania. La sensació més palpable és malauradament l’atenció a les persones s’ha mecanitzat més, s’ha robotitzat, s’ha deshumanitzat. I el que semblaria que era una manera de facilitar l’accés a les nostres administracions, via telemàtica i de comunicació no presencial, s’ha convertit en un gravíssim problema de desatenció i menysteniment de molta part de la població. No tothom està al dia de les noves tecnologies, ni té al seu abast els mitjans informàtics i tecnològics adequats per poder comunicar-se amb les diverses administracions, circumstància que crea i promou noves dificultats i pèrdua d’oportunitats per a moltes persones, que es veuen foragitades dels sistema per manca d’una atenció personalitzada.

Seria bo que els nostres representants polítics comprovessin, per ells mateixos, els problemes que hi ha de comunicació i de manca d’atenció a les persones per part de moltes de les nostres administracions. I sense entrar a analitzar si és per manca de mitjans o de personal, el cert és que amb la implantació de l’administració telemàtica, de cites prèvies o de comunicació telefònica,i també del mal entès teletreball, la deshumanització i manca d’atenció personal de les administracions s’ha agreujat de forma preocupant i desesperant. Us invito a entrar, per exemple, a la web de la seguretat social, a que truqueu per telèfon o que acudiu a qualsevol oficina de l’Institut nacional de la seguretat Social, on us trobareu un vigilant jurat que us comunicarà que no podeu accedir, que necessiteu cita prèvia i que truqueu a un telèfon o per via de internet. Traves, problemes i fins i tot impossibilitat de ser atesos per algú que orienti, informi i presti atenció. L’atenció al públic en molts àmbits, però especialment en un àmbit tant sensible i necessari com la seguretat social, s’ha degradat de forma preocupant i molt perjudicial per a la ciutadania. Els greus problemes que la manca d’atenció i de diligència es van produir amb el covid semblen haver-se fet crònics, i això és inadmissible, després de més de tres anys. Els responsables i el govern han de prendre mesures per reconduir i evitar aquesta degradació i atemptat als drets de la ciutadania. Estan fent tard, lamentablement.