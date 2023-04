Un Kit Digital de misèria

El «Kit Digital» és un programa d’ajuts finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, inclòs dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a impulsar les competències digitals de petites empreses i autònoms.

Consisteix en un «bo digital» per crear pàgines webs, implantar el comerç electrònic, establir la factura electrònica o reforçar mesures de ciberseguretat, entre altres solucions digitals.

Les empreses es divideixen en tres segments de beneficiaris en funció al número de treballadors. En el segment III la subvenció arriba fins 2.000 € per a les petites empreses, microempreses i autònoms d’entre 0 i menys de 3 empleats.

Per poder gaudir de l’ajuda, alguns dels requisits sol·licitats són: No estar en situació de crisi; estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; no incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions i estar donat d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Si es compleixen les exigències, comença el via crucis. Primer s’ha de registrar-se a la plataforma Acelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital. Després, a la seu electrònica de Red.es, s’ha d’accedir al catàleg d’agents digitalitzadors, subscriure amb ells un acord de prestació i cedir el dret del cobrament de l’ajut en contrapartida als serveis que s’han d’allargar-se durant 12 mesos.

És a dir, el beneficiari no veurà ni un euro i haurà de pagar, en un màxim de 3 mesos des de la validació de l’acord, la factura emesa per l’agent digitalitzador, per l’import no subvencionat si excedeix de 2.000 €, més l’iva del total. Cal tenir en compte que no es subvencionable l’IVA, la compra d’ordinadors o altre hardware, la connexió a Internet o els costos d’assessoria.

De fet, el programa està plantejat per uns buròcrates sense mentalitat digital i més obsessionats en establir mecanismes de control exhaustius i excessius per prevenir el frau que en incorporar noves tecnologies a les petites empreses i autònoms.

Així, és una cursa d’obstacles per l’obligació d’omplir qüestionaris i aportar documentació, en base a la sospita que els beneficiaris són uns aprofitats, mentre no es demostri el contrari.

Res a dir del control dels diners públics, però sobra la vigilància desproporcionada per rebre una mínima ajuda de fins 2.000 €, quantitat per dessota els preus de mercat de qualsevol procés de digitalització amb cara i ulls.

Tot i que val més un pardal a la mà que una perdiu en l’aire, si petits empresaris i autònoms han de perdre temps i diners per avançar en la digitalització, el programa del «Kit Digital» no deixa de ser una almoina.