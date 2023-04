La sanitat de les coses

Els autors de l’informe titulat Internet de les coses (IoT) al mercat de l’atenció mèdica indiquen que el volum de negoci d’aquestes eines serà enorme a curt termini. És a dir, la prosperitat està assegurada, ja que la progressió serà contínua, si més no, fins al 2029. Per formular aquest pronòstic tan favorable s’ha tingut en compte l’equilibri entre l’oferta i la demanda, i també els resultats que estan obtenint els fabricants en funció de la regió geogràfica en què operen. Com passa en molts altres sectors, en aquesta indústria s’encavalquen dues competències. És a dir, l’estímul per continuar investigant és doble, cosa que, sens dubte, redunda en un creixement més sòlid. En primer lloc, les diferents empreses s’esforcen per proporcionar els millors productes o serveis a bon preu. A més, però, els països intenten comptar amb una cobertura que garanteixi l’assistència més àmplia possible als seus ciutadans. La majoria de les preguntes plantejades a propòsit d’aquest estudi sobre la internet de les coses romandrà oberta durant anys. Els agents fonamentals i els seus respectius perfils van variant curs rere curs. I les projeccions, sempre optimistes tant a escala macro com a microeconòmica, experimenten alteracions depenent de factors socials, polítics o culturals.