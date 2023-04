Tenir el sotabosc net

Tothom està preocupat per l’escassetat d’aigua i es posa les mans al cap amb les imatges dels pantans secs mentre continua fent vida normal a casa i mentre el Govern no s’atreveix a aplicar mesures més severes per evitar mals majors d’aquí a uns mesos. Si de cas, tot plegat ho anunciaran a partir del 29 de maig.

Mentrestant, el sotscap del GRAF dels Bombers, Jordi Castellví, alertava fa uns dies que Catalunya té «tots els ingredients necessaris» perquè s’hi desenvolupi un incendi de sisena generació o extrem. Admet que és «poc probable» però «no descartable». El temor a un gran incendi forestal és el típic tema de les sobretaules després de començar amb la preocupació per la sequera que està patint el país. Unes sobretaules on tothom lamenta que els boscos estiguin secs per manca de pluja, que els arbres hagin perdut el color verd i que la brutícia inundi el sotabosc. «Això és combustible», apunten. Ja poden començar les campanyes de «cap foc al bosc» i de no llençar cigarretes des del cotxe. I de tenir els boscos nets sense apuntar només a l’administració. Al massís de les Gavarres, per exemple, més del 97% dels boscos són de propietat privada i, a nivell general, en són els responsables. Al Govern sí que se li ha d’exigir tenir els parcs de bombers a punt, els vehicles llestos i el número d’efectius suficient.