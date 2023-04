Tot a la vegada a tot arreu al DdG

Em sembla que el capitalisme ens està abocant a un món on tot es pot comprar i vendre, títols universitaris, òrgans, amor... nadons... i on cada cop la forma d’aconseguir els diners passa en un segon pla.

Tot i tenir més, hem de recórrer a la química per poder ser feliços, dormir o despertar-nos. Potser, per què no aprenem a acceptar la realitat? Som cada cop més infantils i ho volem assolir tot i ràpid confonent desitjos i drets.

La premsa del cor reflecteix molt bé aquest món cada cop més egoista superficial i buit. I això és el que veiem cada dia i amb el que eduquem els nostres infants. Comprenc la tragèdia d’Ana Obregón. Però la mare de la seva neta no és una donant (com ella diu); és una dona que ha venut el seu cos per gestar un infant que creixerà sense pares per fer companyia a la seva àvia en la seva vellesa.

Crec que la malaltia i la mort tenen un sentit, fer-nos apreciar la vida, amb les seves immenses limitacions i dificultats. Ajudar-nos a entendre que cada vida humana és única i no té preu. Sense això tot seríem com peces de Lego llestes per a ser usades.

En Josep i jo ens vàrem conèixer a Pirelli, quan jo tenia divuit anys i ell rondava els quaranta.

Ell: tot un artista, creatiu, pintor, poeta... fill de Cadaqués, gironí de soca-rel, un xic garrepa, sorrut, de poques paraules, tocat per la tramuntana i d’una gran cultura, l’home més culte que jo he conegut.

Jo esbojarrada, tota rialla, extravertida, joveneta inexperta, amb el lliri a la mà...

No vaig connectar amb aquell senyor. Però en fer-me més gran i saber què és la vida, vàrem tenir una conversa, i les nostres ànimes es van estimar.

Josep!, allà on siguis, que els estels t’acaronin, que ens guiïs com l’estel de Natzaret va guiar als Mags d’Orient, que brillis per damunt de la pluja dels Perseids.

Josep!, mai et trobaré a faltar, perquè des de la terra fins a l’eternitat, seràs dins del meu cor.

Visca Girona! Visca Cadaqués! i Visca Catalunya!!!

Benvolgut director: Ens trobem davant d’una societat que creu acceptar tots els gèneres existents i totes les orientacions sexuals. Això no obstant, des del meu parer és més aviat un voler i no poder. Viuen amb un antifaç que els fa semblar que ho accepten i, fins i tot, ho aplaudeixen. Es tracta d’una cosa moderna, que el planeta i la societat avança. I, amb la finalitat d’integrar-se i sentir-se oberts de ment, diuen que ho accepten.

Realment ho creieu? Pista: no. Creiem que les relacions heterosexuals estan normalitzades, però ens fa fàstic veure dos gais i ens agrada veure dues lesbianes. Estem a favor de tots els gèneres, però una noia transgènere és un oncle. Abanderem «l’amor no té edat» però és un tema a comentar pels suposats aprofitaments de les dues parts.

Deixeu-me dir-vos que no som aquesta societat moderna i oberta que creiem. No us preocupeu, tot arribarà. Així i tot no ens posem la bena als ulls i ens cataloguem d’una cosa que no som.

Gràcies per la vostra atenció.

Vaig poder veure la pel·lícula Tot a la vegada a tot arreu sobre el multivers, els universos paral·lels segons les decisions que prenem en cada moment.

Aplicant el multivers al DdG, podria passar que quan Salvador Sostres escriu que «l’independentisme és irrellevant», li vingués al cap d’una experiència en un altre univers que al Parlament, l’independentisme encara és del 52%. Quan Jordi Xargayó critica els 15 mil euros que cobra Clara Ponsatí, pogués fer un salt al multivers i saber que si és eurodiputada, amb els vots de la ciutadania, doncs que se’ls ha guanyat, i potser recordar que en un altre univers ell va ser eurodiputat i li semblava la mar de bé cobrar aquesta xifra.

Posant-me els auriculars del multivers he recorregut els 1.000 milions d’universos possibles del DdG i en tots he vist quasi en exclusiva entrevistes a la contraportada de l’Albert Soler, a veure si apreta el botó de l’auricular i per exemple quan entrevista Antonio Robles no se’n descuida de dir-nos que fou de Ciutadans i li arriba per l’auricular alguna pregunta mordaç de les seves, sobre llengua castellana perseguida a Catalunya etc. que li podria haver fet i no tant de sabó.

Per cert, si la pel·lícula va guanyar 7 premis Òscar a l’edició d’enguany com devien ser les altres...