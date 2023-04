Jaume Plensa s’ha instal·lat a la Pedrera. Flora és la cara blanca que hi ha a l’entrada. No hi ha res més emocionant a Barcelona que baixar per l’altra banda del passeig de Gràcia i contemplar Flora, tal com Júlia, a la plaça Colón, és el resum de totes les coses boniques que hi ha a Madrid. Plensa és el gran escultor de tots els temps perquè és el que ha captat millor el silenci, el blau del nostre silenci d’on sempre neix la cançó, el silenci de la bellesa i l’emoció que ens commou i ens fa viure i no morir, com si el temps no existís. Posat davant de Gaudí, el modernisme amanerat de naturalisme i filigrana queda en evidència com l’oci que és de constructors rics que no sabien què fer amb els seus diners. La Pedrera és una mona de Pasqua. Prefereixo la claredat d’un iPhone que el Parc Güell tot sencer.

El modernisme és la causa de la derrota catalana. Tots els embolics que al llarg de la Història ens hem fet prenen cos en l’arquitectura afectada i desequilibrada de Gaudí, enrevessada perquè sí, paradís del kitsch i la vulgaritat, capritx de constructors sense gust ni criteri, traumes contra la línia recta. Gaudí encarna l’angoixa d’un cos que pateix i no sap identificar el seu dolor, i el deliri produeix aberració i derrota. Plensa al seu davant és una camisa de força. Plensa al seu davant allisa el món que ell va tornar foll, alarmant, desorganitzat. Un país que creu més en Gaudí que en Plensa és un país malalt, condemnat. Plensa és quan baixa la febre. L’ombra de Déu ran de l’aigua.

Plensa és la suavitat que voldríem ser. Quan per raons d’empresa –com sempre– vaig de tant en tant a Sant Just Desvern, torno caminant perquè en uns jardinets hi ha Chloe, de bronze, i m’abraço a ella com un idiota i li netejo el nas o els ulls si els té bruts. Plensa és la claredat en un món que des de l’Expulsió ha anat de cap per avall. La blancor de Flora són els sentiments que hem perdut, m’he quedat algunes hores mirant-la i és com confessar-se. Hi ha una pau molt de fons que transmet i t’endreça. El caos de Gaudí al darrere, fútil i banal, exaltant la natura en lloc de processar-la i tornar-la idea, és la brutor del món i Flora em redimeix.

Jo només entenc d’escriure. Jo només sé escriure. Plensa no cal entendre’l. Plensa es viu. T’has de posar davant de Plensa com davant de la vida. Has de viure el teu moment amb Júlia o Flora o Chloe. A Júlia i Flora no puc abraçar-les, perquè vindria la policia, com a la cançó de la Cibeles de Sabina. Chloe és més petita i quan la veig sempre és fosc i estic sol i ningú no em veu i no crec que em diguessin res. Plensa l’has de viure. Has d’escoltar el seu silenci, que és escoltar-te tu mateix. Ha de tornar-te tan suau com ell, tan harmoniós, tan delicat. Has de deixar que com a Júlia o a Flora només t’afecti el que importa, fins a tornar-te tan blanquíssim com elles.

No conec Jaume Plensa ni tinc la sensació d’haver-lo vist mai. No sé què diu ni què li agrada. No és que em sigui igual, el que vull dir és que la meva relació és estrictament amb la seva obra, amb les seves cares. No puc deixar de mirar-les. A Madrid busco sempre restaurants per haver de passar per davant de Júlia, i procuro anar-hi amb temps, per poder-me quedar quiet mirant-la des de l’altra banda del carrer. Ni el brogit del trànsit ni la molta gent que passa caminant no poden distreure’m. Em poso a mirar-la i no veig res més que la seva cara i comença el viatge interior.

No vaig a museus. Només vaig a restaurants. La meva sensibilitat artística és ben pobra. No entenc la pintura ni l’escultura. Plensa em paralitza com un gat en la nit quan l’il·luminen els fars d’un cotxe, i per això el maten. Jo podria morir atropellat per una cara de Jaume Plensa. Si tinguessin moviment no crec que pogués apartar-me si les veiés venir cap a mi, com piconadores. No perquè vulgui morir per una cara sinó perquè materialment no podria moure’m. Plensa em deixa quiet, paralitzat, és el meu instant amb Júlia o amb Flora. Les estic vivint, m’estic fonent amb elles. Jo no sé què és l’art i em semblaria pretensiós intentar definir-lo. Però l’experiència artística més important de la meva vida –després d’El Bulli– ha estat veure primer Júlia i després Flora.

No és fàcil assistir a una cara de Plensa. Entenc que no agradi, entenc que inquieti, entenc que molesti. Entenc que causi rebuig, perquè són esmolats la seva blancor i el seu silenci i la seva suavitat, i quan t’entren dins et mostren el que hi tens i de vegades és dur. Tots estem ferits, tots estem trencats i no sempre podem suportar que ens ho diguin. Tots estem destruïts i cal admetre-ho abans que mirar Flora o Júlia dues hores et pugui servir per calmar-te i reconstruir-te. Si intentes defensar-te’n estàs perdut, i per això de vegades la gent diu que no li agrada Plensa. No s’agraden ells, en realitat. De fet, el que els passa, és que no estan preparats per no agradar-se, de manera que encara estan molt lluny de poder-se recomençar. Plensa és el geni que sol donar un país important, seriós, potència primera del món.

La màgia de Catalunya, i la prova que indica que encara és possible la salvació, és que tot i comportar-nos com una colla d’arreplegats tarats, l’hem donat nosaltres.