L’eficiència energètica en els edificis

El Parlament Europeu va aprovar el dia 14 de març el text definitiu de la Directiva Europea d’Eficiència Energètica dels Edificis. Donat que no soc ni arquitecte ni enginyer, no soc la persona adient per fer comentaris de tipus tècnic, però em considero un ciutadà preocupat per la sostenibilitat. Com a tal crec que és totalment necessari que les nostres autoritats comencin a explicar-nos com portaran a la pràctica una sèrie d’aspectes com els que segueixen.

La Directiva introdueix moltes novetats, que afecten el sector de l’edificació, per assolir el gran objectiu final: tots els edificis de la Unió Europea hauran de ser de zero emissions al 2050. Mentrestant, la Directiva estableix una sèrie d’objectius intermedis entre els quals voldria destacar els que considero que a nivell social són rellevants.

En relació als edificis de nova construcció, els públics seran de zero emissions al 2026. Entenc que les institucions públiques hauran de donar exemple i les preguntes que em faig són: d’on sortiran els recursos per aplicar aquesta nova directiva? Hi ha veritablement voluntat política per complir aquesta normativa? Per altra banda també s’estableix que tots els edificis de nova construcció seran zero d’emissions el 2028, és a dir dos anys més tard. Les preguntes són: si en el 2028 els edificis públics no han complert la normativa, tindran les autoritats corresponents força moral per obligar el compliment a les entitats privades?

Pel que fa als edificis existents s’estableixen unes normes bastants estrictes tant pels edificis públics com pels privats. Un cop més les preguntes que em passen pel cap són: compliran els terminis els edificis públics? I si no ho fan, podran obligar als privats?

Altres aspectes que per a algú no expert com jo no deixen de sorprendrem i preocupar-me són que en l’esmentada directiva queda prohibit subvencionar calderes de combustibles fòssils a partir del 2024 i que s’harmonitzaran els certificats d’eficiència energètica a tota la Unió Europea. Em pregunto si estem preparats per «ser europeus». Sortosament tinc una sensació de racionalisme al llegir que hi ha una exempció del compliment de la directiva per a edificis i monuments històrics.

Dins de la normativa he trobat elements positius com per exemple que es prioritzaran Fons Europeus per a rehabilitació energètica a zones de vulnerabilitat i pobresa energètica. Sembla, doncs, que sortosament hi ha un reconeixement de que no tothom pot afrontar aquestes exigències i calen ajudes als sectors amb menys recursos. També es postula l’augment del nombre de places per a bicicletes i punts de recàrrega de bicis i vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció i es proposen reformes en profunditat per afavorir la sostenibilitat del transport i els desplaçaments.

Crec que la gent del carrer volem que ens informin de com els nostres polítics i gestors, tant públics com privats, pensen acomplir amb aquestes directives. També crec que aquest tipus d’actuacions polítiques s’han d’explicar amb claredat, seriosament i públicament, i no eludir el tema amb les clàssiques excuses que si s’informa al públic, protestaran i pot generar-se alarmisme.

No trobeu que aquests temes estan dins dels molts que realment són fonamentals per al nostre futur? No creieu que els joves (que seran els més afectats per aquestes mesures) tenen tot el dret a que se’ls expliqui com es portaran a la pràctica?

La meva pregunta final, a poques setmanes d’unes eleccions municipals i encarant unes legislatives és: serviran els nostres polítics per fer el que la Unió Europea ha declarat que cal fer per ser sostenibles?