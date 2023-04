La política com a metàfora

Ara que s’acosten unes eleccions, és nou moment per pensar en la política, en els partits polítics, ja que quan anem a votar haurem d’escollir per algun dels projectes-paperetes o no escollir-ne cap. Fer una cosa o l’altra és parlar i fer política.

Com a conflictòleg, jo soc d’aquells que gaudeixo amb la política. El motiu? D’una banda, la política és, com diu el catedràtic de Ciència Política Josep Maria Vallès, l’acció dirigida principalment a la gestió dels conflictes socials. I de l’altra, la política avui és un dels espais on es donen i publiquen més conflictes.

Podria ser que aquesta necessitat molt sovint de crear conflictes, al meu entendre artificial, enlloc de trobar solucions per part dels partits polítics cansi, esgoti i faci que la gent s’allunyi de la política, abans d’interessar-la i d’acostar-s’hi.

Però així és la naturalesa humana. Per un costat, ens atrauen els conflictes, sempre que siguin dels altres, i per l’altra, es neguiteja la seva aparició en general i més en l’àmbit polític on les decisions que es prenen com a solució acaben afectant-nos a les nostres carns, a les nostres butxaques i a la nostra vida present i de futur.

Així és com s’entén que a la gent li agradi momentàniament l’espectacle de la política i no li agradi que s’hagi instaurat una manera de fer on el que es prima és la crítica, l’atac, la destrucció, fet que provoca que cada vegada hi hagi menys gent preparada que s’hi vulgui dedicar i amb mals resultats.

Però si ho pensen bé, la política és una metàfora de la vida, del que ens passa a les nostres vides, potser una de les millors.

La política neix d’un projecte de solució davant d’un conflicte o conflictes. Un projecte de voler fer que les coses vagin millor, en les que coincideixen altres persones, com a resultat d’una anàlisi de la realitat que ens envolta i que creiem que si s’apliquen les nostres propostes, les coses anirien millor.

Malauradament, l’experiència ens mostra que un cop assolit el seu propòsit, governar, el projecte es va desfent poc a poc fins a perdre la seva identitat, objectius i persones, que són substituïdes per unes altres, habitualment pel pragmatisme i mantenir-se amunt.

Seria bo que des de l’inici i, especialment, un cop aconseguit el poder, que aquells i aquelles que tenen i lideren projectes polítics ens expliquin cap on es volen dur i on es vol arribar, més enllà de criticar el que fan malament els altres i proposar-nos el mateix o el pitjor, per substituir o ocupar la seva cadira.

I resulta que així també són les nostres vides i els nostres comportaments. Ideem i tenim un projecte de vida i social. Ens acostem volgudament o no a altres persones que coincideixen en els nostres propòsits i interessos. Ens ajuntem o sumem amb d’altres per tirar endavant un negoci o una idea de treball. I quan les coses ja funcionen, ens passem la vida mirant de reüll els que fan els altres, posant sobre la taula el que fan malament, mirant d’entorpir que als altres les coses els hi surtin bé, quan el que hauríem de fer és continuar impulsant i fer evolucionar el nostre projecte.

Ara entenc perquè la política no agrada a la gent, perquè s’hi assembla massa a nosaltres. La política és un reflex del que fem i del que ens estem convertint. Si no fos així, com s’entén la munió de conflictes que es donen a les nostres organitzacions entre les persones?

Precisament, fa poc en la presentació de la primera novel·la del periodista especialista en comunicació política Toni Aira, Cos a terra, que tracta sobre unes eleccions polítiques amb crims i un assessor que investiga el motiu i el culpable, vaig tornar a escoltar aquella frase que repeteixen aquells i aquelles que han estat i són en política: «A la vida hi ha amics, enemics i companys i companyes de partit». Potser que comencem a canviar la manera de fer si volem canviar la política i les nostres vides, sí?