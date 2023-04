Els turistes són els altres

Conversa per WhatsApp amb la parella: «Ha costat, però ja tinc la furgoneta llogada pel viatge. Una Califòrnia. Hem tingut sort, no n’hi havia gaire lliures...»

- Que bé, tinc moltes d’anar a Islàndia a veure aurores boreals.

Canvi de xat (ara amb els amics):

- Heu vist com està el centre? Ple de guiris. Cada dia és més complicat viure en aquesta ciutat. Ens estan fent fora.

Salt del WhatsApp al Twitter per escriure una reflexió del tot profunda:

- «Tourists, go home».

Ficció? Sí. Però no gaire lluny de la realitat. Perquè, en una versió actualitzada del vell refrany de «Veure una palla en els ulls dels altres i no veure la biga en els seus», no és poca la gent que es percep a si mateixa molt diferent del turista que omple les nostres ciutats i pobles. Si un va a la massificada Islàndia amb furgoneta, és un viatger «guai», respectuós i modern. En cap cas un turista. Això ho són els «guiris» que ens visiten a nosaltres. En els dies previs a Setmana Santa, tots plegats ens hem fet farts de veure per televisió reportatges sobre els «incívics» estrangers que fan festes amb música i alcohol als búnquers del Carmel a Barcelona. Segurament, els veïns d’aquest barri tenen motius de sobre per queixar-se. La capital catalana pateix la pressió de l’arribada massiva de turistes, com a la seva manera també ho fanel Barri Vell de Girona o Cadaqués. Però, en termes quantitatius, per Setmana Santa, Barcelona va exportar més «viatgers» cap a l’estranger i «pixapins» cap a la resta de Catalunya, que no pas turistes va rebre. Milers de cotxes van sortir de l’àrea metropolitana per anar cap a comarques molts menys poblades del país i, també, molts catalans van agafar avions per anar a diferents ciutats europees o de la resta del món.

Els discursos contra el turisme són molt perillosos. Primer, perquè són hipòcrites. Tots som turistes en un moment o un altre. I, encara que ens ho creiem, la nostra merda no fa millor olor que la dels altres. I, segon, perquè a Catalunya i, de manera especial, a moltes poblacions gironines tenen el sector serveis com el gran motor de la seva economia. Sense turistes, sense «pixapins» de cap de setmana, sentiríem menys sorolls. Però no viuríem pas millor.