Entrant a la segona i mitja edat

Demà en faig seixanta, que es diu aviat. De salut, bé, gràcies, espero que vostès també. El balanç són quatre fills, quatre pròtesis (maluc, ull i les dues oïdes, diguin-me Robocop), quatre llibres escrits i pel que respecta a arbres, una vegada en vaig talar un, no sé si serveix. Tres dones. I prou, no sembla que la tercera tingui tantes ganes de fotre’m al carrer com les seves predecessores, a Déu gràcies, ja que en les ocasions anteriors vaig haver de refugiar-me a cals meus pares, i als seus 85 anys no veig a la meva mare preparant-me altre cop l’habitació. Tot i que el pòster de Tequila continua a la paret, l’hi haurà deixat per si de cas. Donant de sang. També de semen fins que l’edat ho va impedir, ara caic que potser m’he quedat curt quan he comptat quatre fills.

Escriu Éric Vuillard a Una sortida honorable que cada dia llegim una pàgina del llibre de la nostra vida, però no és la bona, així que cada dia tornem a començar. Això ho escriu Vuillard perquè és francès i a França són molt llegits, jo com a metàfora del pas del temps prefereixo els àlbums als llibres. Va haver-hi un temps que els jugadors del Barça eren més grans que jo, els veia tan vells en els cromos, als seus vint-i-tants. Un dia, sense adonar-me’n, ja tenia els seus mateixos anys. En un altre plis-plas vaig assolir l’edat de l’entrenador de torn, i ara sóc ja de la lleva del president, només em queda atrapar en Negreira. Y así se pasa la vida, tan callando, que deia aquell.

Als seixanta no es troba un en la tercera edat, però sí en la dues i mitja. Un no se n’adona i passa d’aconseguir rebaixes en el transport gràcies al Carnet Jove, a treure’s la Targeta Daurada de Renfe per pagar menys al tren. Ahir vaig anar a tramitar-la. El meu taquiller -n’hi ha que a la meva edat tenen el seu banquer o el seu assessor d’inversions, jo haig de conformar-me amb el meu taquiller de Renfe- em va informar del paradís de possibilitats que se m’obre al davant, tot i que va acabar amb un somriure irònic i un «t’estàs fent vell». No està malament fer-se vell, va dir algú que l’altra possibilitat és molt pitjor. Per postres, a aquestes edats, segons el que un opini, a més de dir-li botifler o nyordo -que és el més digne que es pot ser a Catalunya-, li diuen pollavieja, que encara és major elogi, perquè més sap la polla per vella que per polla. Llàstima que per als viatges de l’Imserso em faltin cinc anys, se’m farà eterna l’espera per a poder ballar Los Pajaritos en un hotel de Torremolinos, essent dels més joves del sarau no se’m resistirà cap senyora o senyoreta de vuitanta en amunt.

Seixanta anys. Prefereixo observar la vida com una sèrie de renúncies més que d’assoliments, així passa més lenta. Als trenta vaig abandonar la vida salvatge, als quaranta vaig deixar al futbol, als cinquanta vaig renunciar a l’esquaix, però què puc deixar ara, si ni tan sols fumo? Si almenys hagués cregut en la Republiqueta, seria el moment de renegar-ne, com tants periodistes que la van enaltir i ara dissimulen mirant a un altre costat. Qui em manaria a mi creure en el seu moment que la premsa ha de servir als governats i no als governants.