Verge del Rocío, reivindicant l’anticlericalisme

Vistes les polèmiques sobre un gag de la Verge del Rocío aquest país ens està quedant com un lloc poblat de vells i velles beates. N’estic fins al capdamunt de tanta ximpleria. L’església catòlica és encara avui un gran instrument de poder de les classes dominants. I tot i que vulgui anar de víctima és potser la institució que més morts i més patiment ha creat als catalans i als espanyols. Ha estat també una gran explotadora econòmica, ja que els monestirs eren els primers tenidors de terres i els bisbats els segons. Actuaven com un senyor feudal qualsevol amb les mateixes exaccions, coaccions, i violències. Aquesta és la raó que el poble cremi els convents i les esglésies el 1835, volien eliminar els capbreus i els arxius parroquials. Si no entens el per què és que t’han explicat molt malament la història de Catalunya i d’Espanya. Avui, tot i que cada dia són menys els ciutadans que els fan cas, atresoren molt poder gràcies a que no hi ha hagut la separació de l’església de l’Estat com seria raonable en una societat amb democràcia avançada. Els ateus i agnòstics hem de pagar una morterada a l’església. Hi ha un exèrcit de bisbes, capellans, monges i monjos a qui paguem el sou i l’estada. A més estan exempts de pagar impostos encara avui gràcies als acords concordataris molt difícilment constitucionals derivats del Concordat de Franco de 1953. I ara se’ns diu que no podem riure’ns de l’església.

La veneració de les verges és un efecte derivat del paganisme, ja que en el cristianisme no hi ha politeisme. Els sants i les verges s’han colat per darrera d’una religió monoteista com ens explica Yuval Noah Harari a Sàpiens. Algú se sent ofès per fotre’s d’un tros de fusta pintada? De veritat? I encara hi ha indocumentats que diuen que riuen de la del Rocío perquè són antiandalusos, però no ho fan amb la verge de Montserrat o amb la Núria. No és així. Amb la Moreneta, en el mateix gag, és quan es fa la broma més dura. Això de voler enfrontar pobles a partir de les verges arriba a un punt de patetisme i de surrealisme totalment absurd. Moreno Bonilla i altres del PSOE que acabaren essent del PP, semblen totalment analfabets de «cultura religiosa» perquè la verge de Montserrat, la del Rocío, la de Santa María de la Cabeza o la de Núria, són la mateixa verge. Es tracta de la Mare de Déu de Jesús que va concebre el nen de forma miraculosa a partir d’un àngel. Val. La Macarena porta el fajín del criminal de guerra Queipo de Llano i ningú se sent ofès. Vaja. Cal tornar a dir que les religions són un producte dels humans, de les seves pors i dels seus dubtes. No hi ha, per definició, llibres sagrats. Mentre l’església catòlica sigui tan poderosa i es mantingui amb els nostres diners tenim tot el dret a fotre’ns del mort i de qui el vetlla. Només faltaria. Vaig viure els temps que per Setmana Santa per la tele només feien misses i fins i tot estava prohibit el cinema i els balls. Estem tornant enrere, molt enrere. Si els joves continuen despistats els faran anar a missa en fila.