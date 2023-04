Acord de claredat, la cançó de sempre

Durant molts anys, vaig anar cada estiu a Rupià a entrevistar Pasqual Maragall. L’agost del 1997, un mes abans que deixés l’alcaldia de Barcelona, em va donar la primícia que estava disposat a presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat. En aquella època, era la pregunta del milió. Tothom es preguntava si, algun dia, Maragall optaria a presidir Catalunya. Va posar com a condicionant que es presentaria si Jordi Pujol anticipava sobtadament les eleccions, però se’l va entendre perfectament. I la prova va ser que, dos anys més tard, el 17 d’octubre de 1999, Pasqual Maragall va encapçalar la candidatura del PSC, en unes eleccions que guanyaria en vots, però perdria en escons, gràcies a aquella llei electoral del règim del 78 que el nacionalisme català s’ha oposat sempre a reformar.

Faig un salt endavant i passo a l’estiu de 2005. Maragall ja feia un any i mig que presidia la Generalitat liderant el govern tripartit. Va ser l’únic estiu que no el vaig entrevistar a Rupià. Em va citar a Tossa de Mar, on havia anat a visitar la seva amiga i alcaldessa del municipi, Pilar Mundet, que va morir el 2021 amb només 59 anys. Abans de començar l’entrevista, amb aquell tarannà tan entranyable que l’ha caracteritzat sempre, em diu: «Avui, preguntaré jo primer. Com veu vostè la situació política de Catalunya?». La meva resposta, resumint, va ser que al seu govern li sobrava nacionalisme i li faltava el canvi que molts esperàvem després dels vint-i-tres anys de pujolisme.

El gran error de Maragall va ser anunciar que reformaria l’Estatut en la moció de censura contra el govern de Jordi Pujol que es va debatre l’octubre de 2001. No en tenia cap necessitat. El seu model polític a Barcelona havia sigut sempre contraposat al nacionalisme conservador. Tema central a la campanya electoral de 2003, va condicionar un govern que, malgrat fer moltes coses, no va complir les esperances de canvi real de molts catalans. Segurament, la dependència d’ERC, que tenia la paella pel mànec, fou determinant. La redacció de l’Estatut va ser una competició entre CiU i ERC a veure qui anava més enllà. És clar que també, amb el pas del temps, hem comprovat com molts consellers del PSC van anteposar el seu nacionalisme a la socialdemocràcia que se’ls pressuposava. Uns quants es van distanciar del PSC durant els anys del procés i alguns han anat emigrant cap a partits nacionalistes, fins i tot Marina Geli, tan progressista ella, va acabar a Junts/Convergència com a ardent defensora de Puigdemont, ves a saber si com agraïment pel càrrec que li van donar a la Universitat de Vic.

El cert és que a Catalunya fa dues dècades que emboliquem la troca amb la mateixa cançó. Primer, la llarga tramitació d’un Estatut innecessari (per una vegada a la vida, Maragall hauria d’haver fet cas a Jordi Pujol, contrari a la seva reforma), després el procés, amb els pseudoreferèndums i tot el que van comportar, i ara, per si no n’haguéssim tingut prou, ens surt Pere Aragonès amb el seu acord de claredat. La Catalunya política continua ancorada en el que va dir Jaume Vicens Vives: «La vida dels catalans és un acte d’afirmació continuada (...). A Catalunya el mòbil primari és la voluntat d’ésser».

Que les eleccions municipals no pintin massa bé per a ERC, sobretot a Barcelona, o que els puigdemontistes els acusin constantment de botiflers, no justifica que Pere Aragonès impulsi el hàmster a donar més voltes per mantenir enganyats als que es deixen enganyar. «Un poble no pot passar la seva vida renaixent sense treva», va escriure Josep Ferrater i Mora. Després d’haver estat rebutjat per totes les forces polítiques, excepte ERC, en el debat de política general del passat mes de setembre, Pere Aragonès hauria d’haver endreçat l’acord de claredat en un calaix, que, de fet, és el que van fer els seus promotors, els canadencs. Redactat després dels referèndums del Quebec dels anys 1980 i 1995, no s’ha aplicat des de la seva aprovació l’any 2000. Francament, ignoro si Pere Aragonès vol fer-se seva la frase «si vols endarrerir o distreure la solució d’un assumpte, crea una comissió» o està adobant el terreny per si el desembre el tàndem Feijóo/Abascal guanya les eleccions generals. Sigui el que sigui, és una cançó esgotadora.