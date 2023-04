Aquests dies, molts ganxons hem quedat estupefactes amb la destrucció tan massiva com absurda que s’ha fet d’unes precioses orquídies a la vora de la carretera C-65 entre Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols, a l’alçada del Mas Trempat. Allà cada any hi surten, més enllà dels vorals de la carretera, a l’herba, unes magnífiques comunitats de la més precoç i gran orquídia de la Mediterrània que és la Himantoglossum Robertiana, conegut en català com a Mosques Grosses o Xàrria. El que ha resultat absolutament incomprensible és que el passat dia 23 de març unes màquines aixafessin gratuïtament gran part d’aquestes orquídies no feien mal a ningú. No s’entén que les ordres de netejar la cuneta i allisar el primer metre de voral donessin pas a la destrucció de les comunitats que distaven a 3 i 5 metres del voral. Quan donarà instruccions carreteres de la Diputació i del Govern de protegir una flora dels nostres vorals que és una riquesa, i mai un perjudici, per a les nostres carreteres?