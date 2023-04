El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Consorci de les Gavarres, el Consorci Forestal de Catalunya, l’Associació de gestors forestals de les Gavarres i la Diputació de Girona, tots aquests organismes i entitats, ni junts, ni per separat, són capaços de fer un manteniment mínimament decent dels camins i pistes forestals de les Gavarres.

Fa més de vints anys que practico la bicicleta de muntanya. I em conec bé les Gavarres, sobre tot la vessant que dona més a Girona. I en aquests vint anys he vist com es degradaven molts camins que abans eren transitables i ara ja no ho són.

No sé si per deixadesa o per descuit, però els camins es malmeten i s’omplen de vegetació i es torna impossible transitar-hi amb bicicleta.

Això, no només és una llàstima perquè no pots gaudir tot el que voldries d’una zona catalogada d’espai natural protegit, si no que, tinguin-ne cura de desbrossar i mantenir la superfície mínimament anivellada d’aquests camins, es facilitaria l’accés als vehicles de bombers en cas d’incendi i també actuarien de «tallafocs» naturals.

Repeteixo, una llàstima.