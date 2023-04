La matinada del 23 de març, amb ambulància, traslladàrem la mare al Trueta amb el cor encongit i un bri d’esperança d’arribar a temps i salvar la vida. L’endemà al matí, i amb molta sorpresa per part de la família, ens comunicaren que l’havien de traslladar a la Clínica Salus de Banyoles. La mare i jo vivim a Girona i estem empadronades a Girona. Perquè no hi havia un llit a l’hospital Trueta per a la mare, de 93 anys?

Va estar ingressada 9 dies a la Salus. No la coneixíem de res, i ara puc afirmar que ha estat el millor lloc per a la mare. Les doctores que l’han atesa són persones d’una gran professionalitat, que ho han intentat tot perquè superés la infecció; infermeres, infermers i auxiliars que, a banda de fer molt bé la seva feina, mostren sensibilitat per al malalt i un tracte exquisit amb els familiars. Ens han facilitat poder cuidar i acompanyar la mare en la recta final de la seva vida. No cal dir també, com hem agraït les visites de les Germanes de Maria Gay que, amb gran respecte a les creences de cadascú, faciliten l’acompanyament humà i espiritual de qui ho demana. I la sorpresa final de trobar una exalumna de l’escola Les Alzines que va certificar la mort de la mare. Vull donar les gràcies, moltes gràcies, a tot l’equip mèdic i a tots els serveis de la Clínica Salus, que ens han ajudat i acompanyat en uns moments dolorosos per a la família, que ens han informat amb claredat i delicadesa, que han humanitzat i dignificat la mort, i que han fet que ens trobéssim com a casa. Només tinc i tenim paraules de lloança i d’agraïment. Gràcies, moltes gràcies Salus Infirmorum!