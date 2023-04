Martingales a dojo

Segons les entrades 3.2 i 3.3 del Gran Diccionari de la llengua catalana, una martingala és figuradament una trampa, un engany o un tripijoc. Doncs bé, això és en el seu conjunt la proposta de «Conveni de cooperació horitzontal entre el Consorci d’aigües Girona Costa Brava i l’Ajuntament de Girona per a la prestació de manera conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta mitjançant les instal·lacions situades a la planta de Montfullà» que l’alcaldessa Marta Madrenas ha inclòs a l’ordre del dia de la sessió plenària de l’Ajuntament de Girona a celebrar dilluns vinent a dos quarts de cinc de la tarda, segons la web municipal. Tot diu que, com en Franco, tant Madrenas com el president de la Diputació de Girona, en la seva qualitat de president del Consorci de la Costa Brava, l’inefable Miquel Noguer, volen deixar les coses «lligades i ben lligades» abans no els botin dels seus respectius llocs de poder, com diuen els hispans. Sembla que aquesta manera de fer la volen aplicar ara una activista de l’independentisme que va baixar a les vies del tren formant part de manada embogida el propòsit de la qual era aturar el TGV i que, en compareixença judicial, va deixar anar la perla de que ella, tot i proclamar-se jurista, res no entenia de Dret Administratiu, però sí de dret civil, drets reals i censos emfitèutics, i, a més, en un home de La Caixa que, essent alcalde de Mieres i protegit d’en Juan Antonio Samaranch i de l’Isidre Fainé, va cobrar molt bé del hòlding financer en el període 2005-2013, quan la seva única adscripció laboral fora del món polític i financer era i és únicament la d’administratiu de Triperia Costa (1982-2011). Els puc assegurar que l’esmentat Conveni ni va de censos emfitèutics ni tampoc de dietes per assistència a consells d’administració. Va de l’aigua dels gironins, saltencs i sarrianencs, quelcom més prosaic.

De què va el conveni en qüestió? Doncs, atès el borboll de can pixa-i-rellisca que s’hi dona, cal fer-ho amb pinces de cirurgià. Si es fa així, hi trobem inexactituds, falsedats i una redacció que posaria vermell a un nen de dotze anys, donat que no em crec que hagi estat redactat pel secretari general de la Diputació, Jordi Batllori, també secretari del Consorci i del Consell Comarcal del Gironès, com tampoc m’agradaria saber que l’amanuense hagués estat el secretari general de l’Ajuntament de Girona, José Ignacio Araujo, que el compatibilitza amb el del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. El conveni recull la concessió feta per la Direcció General d’Obres Hidràuliques l’any 1974 per captar 270 L/s a favor de l’Ajuntament de Girona per un període de 99 anys, així com també la modificació feta per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) reduint-la il·legalment a 75 anys sense que l’alcaldessa Madrenas i el seu equip de JxCat l’impugnessin, sense aturar-se en aquesta contradictio in terminis per verificar els fets. És més, recull una aportació dinerària de l’ajuntament gironí a favor del «reforçament de la Costa Brava centre» –què hi fa el nostre ajuntament aquí?– , així com també «l’acta de recepció per part de l’ACA», però no diu enlloc que aquesta obra rebé fons de Brussel·les –els Fons de Cohesió– i que encara avui, dotze anys després, no ha estat feta la liquidació definitiva atès que un dels contractistes la té judicialment recorreguda. Tampoc res no diu sobre la concessió d’aigua que, pertanyent a Girona, el regidor Eduard Berloso va regalar als municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Fornells de la Selva, Aiguaviva i Quart al marge de la llei. Ho qualifico d’il·legal atès que seva no era la potestat de fer-ho i perquè l’article 89 del text refós de la Llei d’Aigües de 2001 exigia que l’atorgament de concessions de domini públic hidràulic a diverses poblacions s’havia de fer una vegada constituïts aquests en mancomunitat, consorci o entitats locals similars. Sobretot perquè la resolució de la Direcció General d’Obres Hidràuliques de 12 de març de 1974, ampliant el cabal d’aigua del Ter cap el municipi de Girona, prohibia taxativament alienar, cedir o arrendar aquesta aigua a tercers. Llavors, per què els de JxCat, al govern municipal de Girona, donen aigua dels gironins a municipis tercers? Quins negocis no explicats existeixen en aquests i altres acords? I per què, a partir de l’aprovació d’aquest conveni, s’ha de repartir l’ETAP de Montfullà, amb les inversions fetes per l’Ajuntament de Girona, entre aquest i el Consorci? O és que a l’Ajuntament de Girona li sobren diners? O no saben que el Consorci no té concessió d’aigua fins al 2012 i que aquestes concessió és nul·la de ple dret per no haver estat publicada? Madrenas i Noguer deuen pensar que els gironins som una colla de babaus que tot ens ho empassem. Serà que no.

Aquestes i altres preguntes, com ara tornar a parlar d’una comissió mixta entre l’Ajuntament i el Consorci, quan la prevista des de 2008 ha estat inoperant del tot, són les que els grups de l’oposició –Guanyem Girona, Ciutadans i no adscrits, així com també ERC ni que sigui pel principi d’honradesa– s’han de fer abans de donar suport al conveni. Això no obstant, n’hi ha una de superior i prioritària: en plena liquidació de l’actual mandat, a què venen aquests preses? No seria millor aparcar-lo, corregir errors, expulsar enganys i mitges mentides, a l’objecte de que sigui l’Ajuntament sorgit del proper 28 de maig, qui ho decideixi? O volen, senyores i senyors de l’oposició, participar de les martingales de Madrenas i Noguer ni que sigui en l’acceptació matemàtica relativa al procés estocàstic de Màrkov? Tots vostès busquen ésser alternativa al desgastat i pestilent govern de JxCat, però caldrà demostrar-ho dilluns vinent. Ara no poden aparèixer com a còmplices per encobridors d’un llistat d’il·legalitats comeses per Madrenas i el seu equip. Ni fer-se els innocents per no saber-ne més. Exigeixin informe preceptiu a la interventora general si no els han aportat –només precisen d’un terç dels membres de la Corporació– donat que el conveni obliga econòmicament a l’Ajuntament, i sàpiguen que per les característiques del mateix es precisa de la majoria absoluta per aprovar-lo, cosa de la que no adverteix el secretari cooperador. Llegeixin-se les prescripcions normatives que li són d’aplicació (el títol 7 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS), el Capítol VI de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídics del Sector Pública, i els articles 6 i 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic), i siguin de debò servidors de l’interès general de tots els gironins i de totes les gironines, expulsin les corrupteles i deixin per a un servidor el somriure del participant i el triomf de la ironia.