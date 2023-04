Un globus en tota regla

Tothom sap què és un globus. En pàdel o tennis signifiquen més o menys el mateix. És una pilota alta, que puja com un globus, per això el nom.

Amb el meu grup de veterans del pàdel ho tenim clar. Tirem globus especialment quan ens trobem acorralats. Quan volem que l’oxigen ens arribi als pulmons, alentim el joc amb un globus, donant-nos temps per rearmar-nos enviant enrere l’adversari que ja el teníem enganxat a la xarxa, amb els ullals esmolats.

No és una cosa elegant, el globus. Sembla fins i tot una mica matusser. Colpejar la pilota fent «cullereta». Tot i això, quan dues setmanes enrere li preguntaven a Fernando Belasteguín quina era la seva estratègia quan no podia remuntar un partit, escollia aquest cop. Per als que no segueixin el World Pàdel Tour, l’home té sis campionats mundials i la permanència més gran com a número 1 al rànquing, el que se’n diu un crac de l’esport. Belasteguín proposava fer globus, tot el temps.

Sóc de l’opinió que l’«Acord de Claredat», per tal de dur a terme un referèndum per la independència de Catalunya el 2024, que es va proposar impulsar aquesta setmana Pere Aragonès, és un globus. Una manera de llençar la pilota al contrincant i que, almenys fins a passar les eleccions municipals, que estan al caure, li doni temps a redefinir la jugada.

Aragonès no és un líder de rematades fortes i contundents. Com tampoc no ho és d’errades contra el vidre ni de moltes pilotes fora. És més aviat el jugador de defensa que, amb globus del mateix estil, espera l’error del contrincant per anotar-se un punt. Tal va ser el cas de la sortida de Junts del govern o el judici per corrupció que va acabar traient del càrrec com a Presidenta del Parlament català Laura Borràs.

L’«Acord de Claredat», com el globus, és especialment poc refinat i pertinent –entre la sequera, la inflació i la crisi sanitària–, té els seus punts distintius. Deixa de banda el poc afortunat «full de ruta» processista, que no havia portat enlloc, i fa la sensació que el president amaga un as a la màniga per al futur d’una Catalunya independent.

Pere Aragonès no és l’enxaneta, que s’enfila al castell com Pedro Sánchez trepitjant caps. El de Pineda és més aviat el jugador de fons. Mancat de gràcia i en el demés evident, a pocs els passa per alt que l’«Acord de Claredat» del president de la Generalitat és un globus en tota regla.