Postal de Calatayud (Apunts europeistes)

Escric aquestes ratlles des de Calatayud, la quarta ciutat més poblada d’Aragó, uns 20.000 habitants, i on es reuneix el Consell Federal del Moviment Europeu. No havia estat mai a Calatayud. Resulta ser una experiència interessant per conèixer un nucli urbà enmig de l’anomenada Espanya buidada. Aquesta ciutat va ser un important nus de comunicacions ferroviàries i va ser el gran centre logístic de reparació del material de la companyia pública de trens d’Espanya que es va crear l’any 1941, la Renfe d’avui, i que era el resultat de l’absorció de vàries companyies regionals, essencialment privades. Fins a quatre línies de tren creuaven per aquesta ciutat. Avui té el notable privilegi de tenir una parada del tren d’Alta Velocitat que és utilitzat per part dels ciutadans de La Rioja i del sud del País Basc per agafar un tren d’alta velocitat. En aquesta comparació insomne amb el País Basc i els seus punts forts i assignatures ja completes en el seu poder polític i el seu autogovern, sovint no es recorda que els bascos es lamenten de no tenir tren d’alta velocitat, que sí que té Catalunya, Andalusia, les dues Castelles, Galícia i el País Valencià. Un tema gens menor el malestar basc per no tenir alta velocitat ferroviària. I més ara que amb la liberalització de les línies de tren els preus són rebaixats, competitius, atractius. A Calatayud hi va néixer Maria Eugènia Cuenca, la primera dona que va ser consellera del Govern català. Li he escrit unes ratlles.

Com sigui, he arribat a Calatayud per representar amb els meus companys el Consell Català del Moviment Europeu en la reunió del Consell Federal espanyol. A un any vista, es plantegen les eleccions europees. Just aquest matí a Barcelona he participat en una sessió de treball amb el portaveu del Parlament Europeu, el català Jaume Duch, que ens ha indicat que les dates possibles de les eleccions vinents europees són entre el 6 i el 9 de juny de 2024. Aquest és el llenguatge prudent d’un portaveu institucional. Dit en descodificat: les eleccions europees seran el 9 de juny del 2024, segons una decisió que ha d’adoptar el Consell Europeu en la seva reunió de l’última setmana d’abril.

Venim a discutir del moment actual d’Europa. Un projecte nascut de les lúcides propostes que es van formular en el Congrés de la Haia de 1948.

Sobre el moment actual:

El dia d’Europa de 2023, el pròxim 9 de maig, el commemorarem immersos en una guerra que s’està lliurant en el sol del nostre continent. L’intent d’invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit de la Federació Russa. La guerra està tenint notables efectes de caràcter humanitari, social i econòmic.

El 9 de maig de 1950 fou el dia que el ministre d’Afers Exteriors de França, Robert Schuman, va proposar un projecte d’integració europea per evitar noves guerres entre germans europeus. Avui veiem que aquest propòsit encara no ha culminat. Un any abans s’havia fundat el Consell d’Europa per fer que les institucions dels Estats europeus després de la Segona Guerra Mundial es reconstruïssin sota els principis irrenunciables de la democràcia i l’estat de dret. L’any 1949 també es fundà el Consell Català del Moviment Europeu estretament lligat amb el compromís de la llibertat i la democràcia.

Així doncs, unitat en la diversitat i democràcia estan en els fonaments del projecte europeu. Per això l’any 1948 es va fundar el Moviment Europeu Internacional com a plataforma de coordinació de les iniciatives europeistes sorgides després de la represa democràtica, social i econòmica de l’Europa de postguerra.

Avui, més que mai, els europeistes hem d’estar a punt per coordinar els nostres esforços en la represa democràtica que ha d’aixecar l’Europa que va de Lisboa a Ucraïna i els Balcans un cop acabada la guerra que vivim.

Les lliçons del conflicte bèl·lic europeu del segle XXI i la consegüent crisi social i econòmica ens indiquen que el projecte europeu ha d’aprofundir, com a mínim, en les següents dimensions:

- Una Europa amb més autonomia estratègica en l’àmbit econòmic i productiu. També amb més autonomia estratègica en l’àmbit de la seguretat i la defensa. Una Europa que aprofundeixi la seva integració econòmica.

- Una Europa més solidària i cohesionada socialment amb polítiques comunes per protegir i actualitzar el model europeu de l’Estat i la societat del benestar i la solidaritat intergeneracional. Una Europa que aprofundeixi la seva vocació de ser un model social i de valors democràtics davant les societats no democràtiques que es pregonen. Una Europa que ha de continuar essent capdavantera i referent en la lluita per la no discriminació per gènere, creences, orientació sexual i per la defensa de les llibertats i els drets fonamentals.

- Una Europa que es vulgui complerta i que tingui molt present la necessitat de la seva ampliació en un termini raonable de temps entre els països candidats que fa anys que fan les reformes necessàries per aspirar a la integració europea. En aquest sentit, en els temps actuals es juga la continuïtat de la vocació europeista de bona part dels Balcans occidentals que han de notar que la dimensió europea té un horitzó raonable d’èxit.

- Una Europa amb una política comuna de migració, acollida i fronteres exteriors.

La societat catalana ha tingut històricament una forta vocació europeista i aquesta és la raó del naixement i l’impuls del Consell Català del Moviment Europeu. Convé renovar el nostre compromís en la difusió dels valors europeus entre els nostres conciutadans. Aquesta és la millor manera de consolidar una societat tolerant, oberta, progressiva, innovadora i amb vocació de jugar un paper de suport a Europa com a actor global en un món altament canviant. A Catalunya per primer cop hi ha brots d’euroescepticisme, un trist llegat dels que van prometre el que de manera pragmàtica i rigorosa no tenia fonament.

Més Europa per aturar la guerra, aprofundir i ampliar el projecte europeu i donar als nostres joves punts de referència i oportunitats per sentir-se també part del projecte europeu. Com ho foren els fundadors de la integració europea. Homes i dones que van mirar cap endavant.