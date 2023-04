El PP fa de la política, futbol

Pedro Sánchez ha pactat amb Unides Podem, ERC i EH Bildu un acord sobre la llei d’habitatge que, així d’entrada, sembla que pot beneficiar la majoria dels ciutadans, que deu ser del que es tracta. El text amplia l’abast dels topalls dels contractes de lloguer en zones tensionades, limita les pujades anuals dels lloguers al 3% durant el 2024 i estableix la creació d’un índex per limitar-les a partir de 2025, que sempre serà inferior a l’IPC. He escoltat veus que qüestionen l’eficàcia de la mesura, i que afirmen que es pot aconseguir l’efecte contrari del que es busca. Un argument repetit, per exemple, és que potser molts dels immobles que ara estan en lloguer, es posaran a la venda i es retallarà encara més un mercat que al país representa només el 18% del parc immobiliari.

Ho veurem. Però el que fa riure és escoltar les reaccions del PP, encaparrats a fer de la política, futbol. «Ens sorprèn que els polítics independentistes assenyalin la política d’habitatge del conjunt d’Espanya quan ells pretenen no formar part de la nació», va assegurar Alberto Núñez Feijóo. La conxorxa independenstista arriba fins i tot al mercat immobiliari. Més vergonya va fer, encara, Isabel Díaz Ayuso: «L’entorn polític d’ETA avui decidirà com serà l’habitatge de tots», va dir. I es va quedar tan ampla.