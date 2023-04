Es tracta d’impedir tant com es pugui la circulació i l’aparcament de cotxes, no? I fer carrils bici fins i tot a les escales de la Catedral, si convé, no? D’acord, però abans, que es posin normes i matrícules als patinets i bicicletes, que fan el que els rota. Que se’ls pugui identificar i multar.

Al pas de vianants sota el viaducte del tren, al carrer Santa Eugènia, quasi tots els patinets o bicis fan el gir des de o cap al carrer Tomàs Mieres amb el semàfor en vermell, creuant per sobre de la vorera a tota pastilla. És escandalós, i un miracle que no hi hagi hagut encara algun atropellament a vianants. Qui va tenir la gloriosa idea de fer un carril bici sota el viaducte del tren, on les columnes de formigó impedeixen la visibilitat, es va ben lluir.