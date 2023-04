Judici a Laura Borràs: el quid de la qüestió (II)

En el darrer article, els explicava les primeres sessions del judici a Laura Borràs, directora de la ILC (2013-2018). Deia que el dimecres 22-II va ser un dia crucial. La fiscalia cridà a declarar dos funcionaris i aconseguí que Joan Muñoz digués que s’alertà la Intervenció de la Generalitat d’irregularitats contractuals i que Assumpta Pagespetit declarés que havia demanat a Borràs que els pressupostos es presentessin d’una altra forma (contractes negociats) i ella li donà allargues. El cas és que, si com a administradora, ella signava els contractes de la ILC, o declarava contra Borràs o s’inculpava ella mateixa; el mateix s’esdevingué amb Roger Espar, que la substituí quan estava de baixa (inicià la causa com a imputat i acabà com a testimoni.)

La tarda del 22 declararen 7 agents dels ME. Investigant Herrero es van trobar amb el nom de Borràs i van recaptar tota la informació possible als ordinadors del primer sense cap permís judicial. Tenien una peça de caça major. El jutjat de Manresa que investigava Herrero va passar la causa de la ILC a un jutjat de Barcelona i aquest, a causa d’unes filtracions, va treure la investigació als ME i l’adjudicà a la GC. Atès que Borràs era diputada al Congrés, el desembre del 2019 la causa anà a parar al TS i va tornar al TSJC quan l’acusada accedí a la presidència del Parlament. Amb tots aquests canvis i viatges, la defensa de Borràs volia esbrinar quin jutge donava permisos d’accés a determinats documents (i no a tots prospectivament, com es va fer, ja que està prohibit) i si la cadena de custòdia s’havia pogut mantenir o maneflejar.

El matí del dijous 23 declararen dos ME, quatre GC (van començar la investigació des de zero i treballaven damunt còpies de discs durs bolcats i amb tota mena de documents i correus extrets dels ordinadors d’Herrero.) i J. J. Martínez Solana, d’una cooperativa que treballava amb Herrero. Després ho van fer, a favor de la Borràs, els exconsellers Ferran Mascarell, Santi Vila i l’exdegà de la ILC, Francesc Parcerisas. Asseguraren que hi va haver un abans i un després de la feina de Borràs a la ILC i que mai cap interventor no va expressar cap queixa d’irregularitats en la contractació a les Juntes de govern. Oriol Ponsatí, director de la ILC del 2019 al 2021, assegurà que el CTTI no hauria pogut fer les feines encarregades per Borràs i que ell mateix revisà contractes: no va veure fraccionaments enlloc. D’aquests testimonis la sentència se n’oblida.

El dilluns 27-II es dedicà a les proves pericials. Tres agents de la GC (TIPs T94620L, F30562U i S51761E) declararen com a pèrits informàtics per als càrrecs i dos pèrits, Javier Rubio i Luis Enrique Hellín, per als descàrrecs. Els primers van admetre no haver sol·licitat permís judicial per decomissar correus electrònics (tot i haver estat la font per configurar els delictes dels seus atestats) i que els discos durs decomissats no van ser segellats fins a l’octubre del 2020. Per tot això, advertien que aquesta situació havia pogut «donar lloc a alteracions de les evidències». Ara bé, sempre van treballar amb còpies dels discs durs per no alterar fitxers originals, a partir de la imatge generada per un clonat. Els segons afirmaren que les proves que es van decomissar a Isaïes Herrero durant el registre domiciliari el desembre del 2017 -en què es van copiar arxius- i el novembre del 2018 -quan es van decomissar tres discos durs- «en cap moment» es van protegir amb cap «sistema de segellament, signatura electrònica o hash que garantís la cadena de custòdia i inalterabilitat de les evidències». Pitjor: asseguraren que pel hash podien saber que s’havia interactuat o modificat un disc dur.

A 2/4 de 4 de la tarda declarava Borràs. Abans vaig poder saludar els advocats Elbal, Boye i Cabré, amb qui vam intercanviar impressions. Va ser una declaració preparada només a preguntes d’Elbal. Repassà el seu currículum professional i la seva tasca a la ILC, on el conseller li havia encarregat un portal exemplar («la finestra de la literatura catalana al món, un gran hipertext literari»), que no podia fer el CTTI amb la urgència requerida. Explicà la recerca de suport en un equip d’onze persones i, elegantment, va fer elogis de les dues persones que l’havien deixat al peu dels cavalls: Pagespetit i Muñoz. Es referí a Blanca de Gispert, els consells de la qual es van seguir. La ILC girava entorn de 850 contractes menors a l’any, tots aprovats per unanimitat per la Junta de govern. Assegurà que mai no s’havia vulnerat la llei de contractes. Però... Era igual el que digués. Era igual que Herrero no fos l’informàtic de la ILC o que l’hagués enganyat inicialment dient-li que patia una malaltia mental (era drogoaddicció) o que el darrer encàrrec hagués estat el 2017 per l’any Bertrana. El President feia el seu paper i no li va deixar presentar el peritatge del Portal, «que podria demostrar la meva innocència», ni el deixà incloure’l en la causa pels seus advocats. Després d’una pausa, el judici seguí amb una minsa prova documental de fiscalia, un àudio en què Borràs renyava Herrero dient-li que es pensava que estava mort. Boye s’enganxà un cop més amb el president perquè no li deixà presentar una prova documental tot dient-li que la reservés «per a les següents fases processals», com si preveiés que es recorreria la seva sentència (ja cuita per endavant?)

A petició de fiscalia es donà un dia més de temps per presentar els informes finals. La sessió tingué lloc el matí del dimecres 1-III. Aleshores la fiscalia reduí la petició de pena de presó per a Herrero i Pujol (de 6 a 2 anys de presó per al primer, de manera que cap no hauria d’entrar a la presó) mentre mantenia 6 anys de presó i 21 d’inhabilitació més multa per a Borràs com a autora d’un delicte de prevaricació en concurs amb falsedat documental. Es basava, especialment, en les declaracions d’Espar i Pagespetit. Considerava correcta l’adquisició de proves materials dels agents policials i la seva custòdia i fins i tot va justificar que el disc dur maneflejat tingués dos hash. Boye va dir que s’havia passat de l’«a por ellos!» a l’«a por ella!» i va fer una defensa esplèndida a partir de la vulneració dels drets fonamentals de l’acusada (al meu albir, pensant més en Europa que en el TSJC). Però era igual. Com era sobrer el magnífic torn de paraula de l’acusada que negà haver afavorit un amic com pretenia demostrar la fiscalia. Barrientos gosà interrompre-la dues vegades i es posà nerviós quan li va dir que pertanyia a un Grup Objectivament Identificable, i que la seva lluita, fos quina fos la sentència, seria sempre lluitar per la llibertat de Catalunya i expandir al món les lletres catalanes. Era igual. A la sala planava la impressió que no s’havia volgut escatir la veritat sinó escarmentar una innocent.

El judici quedava vist per sentència abans de les 3. Una sentència feta pública el passat 30-III i que mereixerà un altre comentari.