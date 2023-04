Volia canviar el món, entrant en els 60. Volia conèixer-me a mi mateix. El canvi ve des de dins, però també permet transmetre aquells pensaments cap a fora a través de l’escriptura. L’important és ser un mateix en cada moment continu, creient en aquest paradís que no es tracta d’on vas si no de com ets en un instant de la teva vida, quan ets part d’alguna cosa. M’agrada cada vegada més, perquè estic en una etapa de la vida que desenvolupa el meu somni que estic complint escrit amb naturalitat i realitat.

Estic escrivint des del més profund del cor, perquè són articles molt honests que ens mostren el d’avui en dia. El meu poder és molt fort perquè mou muntanyes. Es poden aconseguir grans coses, elegint el teu canvi. M’encanta la societat. Veig llençar el món com un muntatge de tranquil·litat que torna de tant en tant com en el mar, ja que la vida és un mètode d’existir; les ganes de somriure, la paciència per esperar, la força per resistir i la humilitat per agraïr.

L’ofici d’escriure i les relacions amb els lectors, és la visió estètica de l’elegància intel·lectual, que són les paraules justes de l’exercici de contenció literària. Ja que és el nostre ple a tots aquells que volen escriure sobre sí mateixos. Tinc clar que si controles el llenguatge, controles el pensament polític de la gent per les entrades.

Des del dietari, transmeto tot un anagrama de temàtiques. Sovint recurrents al llarg dels dies, ja que per l’autor, el seu llibre es quelcom més que un dietari. Es tracta d’un artefacte literari. Es com una finestra a la seva quotidianitat i a la seva intimitat. El material bàsic és la seva vida.

Hi ha qui pensa que els llibres són més per llegir-los, que són com l’aigua. Si no els necessites per veure, val més que la deixis corre. No hi ha res més bonic que un llibre que sabem que ha passat per moltes mans al llarg dels anys. L’únic que un llibre que gira i gira incansable amb la pròpia vida o al contrari. No hi ha res més trist que un llibre que no és llegit. Jo em prometo afegir que si que hi ha una cosa encara més trista, la d’un llibre que està sol, un llibre sense companyia. Els llibres, tenen cos. Són moltes tapes i el llom que subjecta les pàgines. Per això en tinc cura, perquè no vull que estiguin tristos i soc feliç estan al seu costat.

Jo avui i demà, fruiré perquè és el fet de posseir el que em fa feliç escriure. És com un plaer físic, no és com volar però si com escalar el cim que ha relatat la història. Visca Sant Jordi amb tot l’orgull.