Aquesta setmana santa he gaudit d’una ruta organitzada pel Nordic Walking Girona a través del Camí de Cavalls a Menorca, illa declarada el 1993 Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Caminar al costat del mar, passant per aquest paratge únic, tot ell esplèndid gràcies a la pluja caiguda a començament de setmana, permet de valorar la seva història al llarg de tants anys, així com la bellesa que cal conservar en tant que patrimoni natural, arqueològic i cultural. La lectura de L’illa dels 5 fars, de Ferran Ramon-Cortés, m’ha acompanyat juntament amb les companyes de viatge i les persones amb qui hem compartit aquests dies.