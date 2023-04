Amb la davallada en l’ús del català, nervi de la nació, es revifa l’interès per recuperar-ne la normalització. A Ràdio Associació de Catalunya (RAC) no haurien de defallir en la lleialtat amb la llengua vernacla d’aquest país. A partir del 1998 en cogestiona l’explotació amb RàdioCat (grup Godó) amb el compromís de que «el català serà l’idioma a utilitzar en les dues emissores». D’un temps ençà però, a programes com «Tu diràs» i «el Món» (qui sap si a d’altres) podem veure com el castellà ja s’hi ha incorporat de forma permanent amb tertulians o amb la prèdica a «el Món» a les 7 del matí. Per no parlar del festival de barbarismes en experts habituals com ara a la «clàssica» dels caps de setmana. Fins i tot amb un raconet per la sra. Anna Grau, afí a CS; partit d’on l’Inés Arrimadas encara gosa dir que «hi ha problemes per viure en castellà a Catalunya»!!. (que vagi a Alemanya i plantegi el mateix problema!) És que no hi ha emissores en castellà? O es tracta d’humiliar una mica més als catalans? Si aquest és el llegat del sr. Peral, què hi diu el codirector sr. Margarit?