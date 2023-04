La dona de les cavernes

Beatriz Flamini va estar-se cinc-cents dies aïllada en una cova. O això crèiem tots, fins que s’ha sabut que a mitjan experiment va haver de sortir-ne vuit dies per una errada tècnica, cosa que -assegura- no treu cap mèrit a la seva, ehem, gesta, ja que després va tornar a ficar-se al forat i aquí no ha passat res. Afirma que l’espantá «no va desvirtuar el projecte», perquè els vuit dies que va passar a l’exterior, va estar igualment aïllada en la tenda base, no sé si -com qui té un canari- es va acompanyar d’un ratpenat per a simular millor una gruta. O sigui que no ve d’un pam, comptem com si s’hagués estat cinc-cents dies seguits en una cova a profunditats quilomètriques, tant li fot.

Se m’acut que, ja que passar vuit dies en una tenda en lloc de a la cova, compte com si els hagués passat en aquesta, podria haver-se estat a la tenda de campanya els cinc-cents dies, i els hi hauríem convalidat tots. Ja són ganes de ficar-se sota terra. El que val per a vuit dies, suposo que val per a cinc-cents, i la rebuda hauria estat igual d’entusiasta en tots els mitjans de comunicació. - Avui tenim amb nosaltres a Beatriz Flamini, que s’ha passat cinc-cents dies aïllada en una tenda de campanya, per la qual cosa ha batut el rècord d’estada en una cova. Ignoro quina era la finalitat de romandre cinc-cents dies en una caverna, tal vegada buscava una experiència mística, a vegades la Verge s’apareix en grutes -mirin el cas de Lourdes- i la Beatriz s’hi va tirar un any i mig esperant la visita celestial. En va, segons sembla. Ja seria mala sort que la Senyora hagués decidit acudir a la cova just els dies en què Beatriz practicava espeleologia a la tenda. Simeó Estilita es va passar trenta-set anys a dalt d’una columna i li va valer per a arribar a sant. Potser era aquest l’objectiu de la nostra espeleòloga i ara per culpa dels vuit dies d’exterior es queda en beata. Tot i que vagin a saber, igual en Simeó també baixava de tant en tant a estirar les cames, sense que això «desvirtués el seu projecte» ni li impedís assolir la santedat. Per culpa de Beatriz ja dubtem fins i tot de Sabina, que diu que va trigar cinc-centes nits -i dinou dies- a oblidar a una dona, i potser va passar-ne vuit amb una altra, en un motel de carretera.