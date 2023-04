Nosaltres sí que la vàrem fer! Ja fa 55 anys que ens vam llicenciar. Per celebrar-ho ens hem reunit, com és costum, al Mas Camós de Vilablareix. Posem-nos poètics? Sí! Enguany ens hem alegrat / perquè en Pujol ha ressuscitat / i en Coll Fuià ha retornat / Ens hem posat emotius / per un seguit de motius / Gràcies a en Gil Costa: l’amfitrió / podem celebrar-ho millor / Fa plats molt exquisits / i tots ens llepem els dits / De les tres cassoles ben guisades / els sibarites ens les hem menjades / Fins i tot les combinades amb pruna / no n’hem deixat ni una engruna / I les peres amb xampany / les recordarem tot l’any! L’altre organitzador és en Jordi Carreras: Cada any ens porta una coca / per endolcir la nostra boca / És un postre ideal / propi d’un home formal / Ell és un home com cal / i ens diu: «menjar coca no us fa mal» / i nosaltres tots a una / no n’hem deixat ni una engruna. A la festa s’hi ha afegit una pastisseria de Vic, famosa pel seu pa de pessic. El seu fundador és de la nostra quinta, però el van destinar a Mallorca. L’any passat ens va obsequiar amb tres «Sachers» boníssims! Enguany amb una rebosteria que «hi cantaven els àngels» i pel cafè unes trufes exquisides, capaces de satisfer els paladars més exigents. Moltes gràcies! Sr. Pere Masramon, per nosaltres sou un dels millors pastissers del món.