Aparcar a Montilivi el dia del Madrid

En l’article «Aparcar a Montilivi», que vaig escriure el passat 23 de febrer, alertava que «la gran prova de foc, ves a saber si el gran caos, la tindrem l’última setmana d’abril quan el Girona-Madrid es disputarà un dia feiner. Segons l’horari que fixi la LFP, el partit coincidirà amb activitat lectiva a la Universitat de Girona, o sigui que no hi haurà aparcament disponible en un o dos quilòmetres a la rodona». Ja tenim l’horari des de fa uns dies, i no és el millor per l’aparcament, ni per facilitar l’accés dels aficionats. Caldrà que la gent que pugui vagi d’hora a Montilivi i s’armi de paciència per deixar el cotxe lluny, molt lluny, de l’Estadi. El Girona-Madrid s’ha fixat per a dos quarts de vuit del vespre. Aquella hora, els voltants de la zona universitària encara estan plens de cotxes tots els dies feiners. Amb un agreujant: els dies de futbol queden tancats els aparcaments situats davant el gol nord i davant la tribuna, a l’avinguda Montilivi, des de primera hora del matí. I unes hores abans del partit també es prohibeix aparcar en nombrosos llocs de la zona. Doble demanda i meitat d’oferta. És a dir, si cada dia de la setmana, ja falta aparcament per cobrir les necessitats dels universitaris i molts vehicles aparquen en llocs no autoritzats, amb l’Ajuntament mirant cap a un altre costat, imaginin-se el panorama que es presenta amb un esdeveniment esportiu com és el Girona-Madrid, un dia laborable, i amb menys places d’aparcament. La història es repetirà la setmana següent, el dia 4 de maig, contra el Mallorca. L’Ajuntament de Girona té tres opcions: 1. No fer res, com si es tractés d’un partit més disputat en cap de setmana; 2. Preparar un pla especial facilitant més aparcaments dels espais habituals. Només cal que els setciències que prohibeixen aparcar els dies de partit en llocs que no molesten baixin del burro per un dia i pensin en la gent; 3. Afegir a l’opció 1 l’enviament de grues i agents a multar a tort i a dret. Està en mans de l’Ajuntament de Girona deixar de tocar el violí i facilitar l’accés de milers de persones a l’Estadi de Montilivi per assistir a un esdeveniment excepcional amb les dificultats que comporta la celebració del partit un dia laborable. Senzillament, per un dia, posar-se al servei dels ciutadans i no a l’inrevés.