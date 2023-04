La biblioteca de les promeses

La posada en marxa de la biblioteca de la Casa de Cultura de Girona, tancada des del 2013, té nova data a l’horitzó. No l’escriurem a l’agenda d’aquest any, ni a la del vinent, sinó a la del 2025 i cap al final, al setembre. I això, si no es torcen els plans de l’Ajuntament, que preveu començar les obres a finals de l’estiu del 2024 després que els pressupostos generals de l’Estat pel 2023 tinguin una aportació d’un milió d’euros per a l’equipament, com també van incloure’n 800.000 per a la comissaria de Santa Eugènia els del 2021 i encara no s’han transferit.

A Girona, dilluns el ple va aprovar «el compromís de cofinançament» per a la construcció de la biblioteca, els prop de 700.000 euros que faltaran per tirar-la endavant. El compromís, no la partida econòmica. A sis setmanes d’unes eleccions que ho poden capgirar tot, també les promeses per a un projecte que n’acumula més que no pas fets. Si tot va bé, el centre de Girona recuperarà la biblioteca dotze anys després de tancar-la. Va ser el setembre del 2013, amb la intenció d’una reobertura ràpida amb el fons de l’Ernest Lluch, massa propera a la llavors en construcció Carles Rahola. L’any següent, amb aquella a punt d’obrir, el consistori va posar una nova data al calendari: novembre del 2014. Si n’hem gastat, d’agendes, des de llavors.