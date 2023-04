Músic molt implicat en una cobla catalana important. L’entrevista em desvetlla a una persona freda i allunyada de la música que fa aquesta cobla.

Recordo una vegada la cobla Montgrins a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). L’entrevistat presentava els músics de la cobla. El flabiolaire n’era un músic jove que prenia el lloc d’un altre músic jubilat. El jove era en Ferran Carballido. Aquell dia ja es va demostrar que era bo, que era ambiciós i que sabia el que volia: interpretar i fer música.

Doncs bé, degut a aquesta entrevista, he recordat aquella jornada. Tinc ara també un CD d’en Carballido amb música de cobla seva, interpretada per la Cobla Sant Jordi CB. Va aconseguint el seu objectiu. Requereix estudis musicals, ganes, inspiració...

Aquesta nostra música és un deu perquè els joves hi trobin la seva fascinació i, amb el plaer, una manera de guanyar-se la vida.

Si el veterà músic entrevistat m’ha decebut bastant, el jove Ferran Carballido, com d’altres igual que ell, dona esperança. Se’ls ha de donar suport! Qui ho ha de fer? Miro enllà, ençà... I no veig ningú. Tenim un govern propi, tenim Conselleria de Cultura... Però... No és cosa d’ells.

Que tinguem sort!