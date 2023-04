Acabo de saber que, després de l’aturada de la Pasqua, i poc abans de la diada de Sant Jordi, reprenen les conferències de «Filosofia a l’abast», la ja consolidada iniciativa de l’Associació Filosofia, ara!, a Girona. Això permet dur la reflexió de cert nivell, però accessible per a tots, al bell mig de la ciutat: que no quedi reclosa a les universitats i als instituts. Veig una novetat: per fi, ja no cal una inscripció prèvia, sinó que l’accés és lliure fins al límit de l’aforament de l’Auditori Enric Mirambell, de la Biblioteca Rahola.

El professor Josep Maria Terricabras tractarà d’un dels temes en què sempre ha brillat: la relació entre filosofia i literatura. Constato el títol, «Alícia, més enllà de la lògica» (dijous, 20, 18 h.): totes les lògiques, també les nostres, només són «una més», tan inventades com qualsevol altra? O no? Parlar de l’«Alícia», de Lewis Carroll, dona força suggeriments per a la reflexió: actitud ben captivadora en l’entorn del ChatGPT, de les fake news i de les incoherències.