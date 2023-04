Com tot el que organitza l’administració pública (sigui aquesta la local, la catalana, o l’estatal), el Kit Digital pot ser mereixedor d’algunes crítiques, com bé assenyalava el Sr. Carlos Arbó en el seu article “Un Kit Digital de misèria”, però des de l’AENTEG, i com a patronal del sector tecnològic gironí, també volem apuntar algunes virtuts d’aquest programa, que pensem és una bona manera d’incentivar la tan necessària digitalització de les nostres empreses, si bé és cert que funcionalment s’hagués pogut dissenyar d’una millor manera.

En primer lloc, perquè facilita la capil·laritat dels fons europeus a les microempreses, inclosos els treballadors autònoms, on fins ara no havien arribat.

En segon lloc, perquè no són difícils de demanar. I per descomptat és un procés immensament més senzill que el d’altres convocatòries de subvencions públiques on, a més, s’han de presentar documents diversos annexats a diferència del cas del Kit.

Altres avantatges del kit digital, en comparació sobretot a altres línies de subvencions, són les següents:

Una gran partida pressupostària assignada, cosa que fa que si es compleixen els requisits (molt bàsics) és pràcticament segura la concessió de l’ajut.

El termini per sol·licitar l’ajut s’ha ampliat fins al 31 de desembre del 2024, cosa que indica, efectivament, la disponibilitat molt gran de recursos de la línia.

És un ajut 100x100 a fons perdut i no condicionat a la inversió de cap quantia extra per part de l’empresa (Per exemple, si l’empresa és beneficiada amb 12.000 euros, no cal que hi hagi cap més aportació per part de l’organització)

L’empresa no ha d’avançar diners. Només, lògicament, l’IVA de l’operació. I, per tant, en com a màxim un trimestre, s’haurà pogut deduir aquest IVA de manera normal.

La justificació de la subvenció es fa, bàsicament, per part de l’agent digitalitzador (proveïdor homologat) i l’empresa només ha de validar, a través de signatura electrònica, aquesta justificació.

El termini entre que es justifica l’acció subvencionada i que l’agent digitalitzador cobra, és d’entre dos i tres mesos (immensament més curt comparat amb altres subvencions, que es poden arribar a cobrar passats 12 o 18 mesos)

La carta de serveis en què es pot utilitzar la subvenció és molt àmplia i van des de la facturació electrònica i la ciberseguretat fins a l’elaboració o posicionament d’una pàgina web, gestió de xarxes socials, màrqueting digital, eines CRM, etc.

Amb això no pretenem treure-li certa part de raó al Sr. Arbó, però estem en total desacord amb el seu concepte de “cursa d’obstacles” donat que, per exemple, tan sols un dels qüestionaris que esmenta (i n’hi ha un total de tres) és obligatori, i realment omplir-lo representa uns pocs minuts.

A més, l’ànim d’aquests qüestionaris no és inquisitorial, sinó merament estadístic i de sensibilització amb matèries tan sensibles com la ciberseguretat o les còpies de seguretat, sovint ignorades sistemàticament per les empreses, especialment les més petites. Si ara com ara ens sembla impensable circular en cotxe pel món sense una mínima assegurança que ens cobreixi davant d’accidents, de la mateixa manera ens hauria de semblar impensable treballar sense mantenir una mínima seguretat a la nostra feina.

També cal dir que el tràmit es pot realitzar des de qualsevol ordinador amb tan sols disposar d’un certificat digital vàlid, i que en cas de dubte, el vostre proveïdor de solucions tecnològiques (i, si aquest no ofereix serveis del Kit Digital, qualsevol altre que ho sigui) us pot ajudar en la realització del tràmit de petició.

No neguem, doncs, que en el programa del Kit Digital hi ha aspectes que s’haurien pogut gestionar millor, però ens mostrem en desacord amb la visió catastròfica que li dóna el sr. Arbó, precisament com a conjunt d’empreses que empenyem en la direcció d’aquest pas tan necessari perquè les empreses competeixin en el món modern, com és el de la digitalització dels seus processos interns i externs i animem les empreses o autònoms d’entre zero i 49 treballadors de les nostres comarques que demanin aquests recursos i que els aprofitin a través d’algun dels molts agents digitalitzadors de “quilòmetre zero” que trobaran a la seva disposició.