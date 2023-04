Sant Jordi, és la gran Diada, envers el nostre patró, és un bon dia o si voleu l’ocasió, per donar mostra de la nostra estima envers aquesta nostra terra, Catalunya, que a uns ens ha vist néixer i d’altres, vinguts, de diferents indrets, s’hi han sentit acollits i s’hi han adaptat, celebrem-la!

Sant Jordi - 2023: «Entrada ja la primavera, / som, de nou, al dia del patró, / i Catalunya es prepara, / per fer-ne la celebració.// És, de Sant Jordi, la Diada, / la festa de tots els catalans, / com cada any, ben esperada, / per celebrar-la, joves i grans.// El dia que, tots, sortim de casa, / a comprar el llibre i la flor / la rosa, d’allò més vermella, / una i l’altra símbols del Patró.// Sensibilitat i cultura, / símbols de pàtria i tradició, / del nostre poble, Catalunya, / i dels qui l’hi volem el millor.// Per això, enguany, patró nostre, / us preguem que interveniu, / envers el retorn de la pluja, / per dur l’aigua a camps i rius».

Bona Diada!