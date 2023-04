Predictors de calamitats

Vivim en un desassossec constant. Els divulgadors de males notícies no paren, de fet no han parat mai, perquè prediuen calamitats una darrera de l’altra. El que succeeix és que els perills que ens amenacen canvien a tal velocitat, que d’alguns n’hem de fer memòria per recordar-nos-en, tot i que en el seu moment feien molta por.

Per exemple, qui es recorda de la prima de risc, que amb motiu de la crisi financera de 2008 es va convertir en la nostra bèstia negra. Cada matí esmorzàvem amb el diferencial entre el tipus d’interès del deute alemany i l’espanyol i semblava que arribaria un moment que l’endeutament de l’Estat se’ns menjaria vius. Però, després de la intervenció del Banc Central Europeu, el diferencial va anar baixant fins que ja no se’n va parlar més. El mateix va passar amb els bancs que tot indicava que serien víctimes de la crisi financera iniciada amb la caiguda de Lehman Brothers. Però no, tret d’algun que se’l va rescatar, els altres van anar fent negoci, com havien fet abans de la crisi i qui dia passa any empeny. Això sí, les que no ho van poder resistir van ser les caixes d’estalvi, que van ser absorbides per bancs.

Quan va començar a pujar el preu del petroli alguns especialistes van vaticinar que el barril de Brent no baixaria dels 200 dòlars. Això no es va produir i no recordo, potser és problema de memòria, que algú demanés disculpes per aquelles prediccions tan catastrofistes i que, en cas d’haver-se produït, haurien condicionat i molt la nostra economia.

I no cal parlar de la Covid-19 que certament va ser una gran calamitat per al conjunt de la humanitat, però hi havia profetes del desastre que ho pintaven encara pitjor del que va ser, fins al punt que semblava que d’aquella pandèmia no en sortiríem, sobretot quan la velocitat de propagació creixia per sobre d’1.

La tardor passada se’ns va posar la por al cos amb l’avís que potser quedaríem sense energia per escalfar-nos durant els mesos d’hivern, a causa de la guerra d’Ucraïna i del tall de subministrament de gas rus a països europeus. I, la veritat, entre les polítiques energètiques per part dels 27 països de la Unió Europea i la climatologia benigne que hem tingut, hem pogut disposar d’energia i, fins i tot, pagar-la més barata del que semblava.

Ara ens trobem davant d’una altra calamitat, la sequera. Els gurus dels desastres no paren d’advertir-nos que això s’acaba i que d’aquí a quatre dies no tindrem aigua ni per dutxar-nos. I, sense negar la gravetat de la situació, potser estaria bé recordar que de sequeres n’hi ha hagut d’altres i que en el futur n’hi haurà més. Per això convindria assegurar-nos que es fes una bona gestió de l’aigua i que no hi haguessin canonades que en perdessin a raig, mentre s’aplica l’estat d’excepcionalitat i no es pot regar.

El que no podem negar és el canvi climàtic i la rapidesa amb què es produeix. Però mentre no siguem capaços de modificar la nostra manera de viure i continuem emetent gasos d’efecte hivernacle, la temperatura del planeta continuarà pujant, tal com afirmen els científics, no els gurus dels desastres, i ens haurem de preparar per fenòmens naturals que fins ara no eren habituals.

Sembla com si les males notícies fossin millors que les bones com si good news is no news i això, que ho alimenten determinats mitjans de comunicació, ho amplifiquen encara més les xarxes socials, com si les bones notícies no poguessin tenir el mateix interès que les que auguren calamitats o moments pitjors dels que hem viscut fins ara.

I és que, per molt que s’entossudeixin els que anuncien que tot és susceptible d’empitjorar, la vida continuarà amb moments bons i d’altres de dolents i que uns i altres els haurem de gestionar de la millor manera possible, però potser no cal que ens torturin fent-nos pensar que el pitjor està per arribar.