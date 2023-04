Rendistes, avars i comissionistes

La renda és un pagament, especialment en diners, que fa una persona al propietari del local, d’un pis, un mas, una botiga, un magatzem, mentre que l’avar se les enginya per no pagar a ningú i quedar-se àvidament tots els diners i el comissionista no para de cercar oportunitats per fer negocis i cobrar el servei prestat.

Quan era petit en el poble estaven socialment identificats els rendistes, els comissionistes i els quatre avars empedreïts, un vici malaltís puix que alguns per no gastar no passaven fam, però vivien tan pobrament que les famílies desvalgudes menjaven millor.

Alguns rendistes havien heretat béns que es remuntaven a segles anteriors i la família havia perpetuat tot eixamplant-los en períodes de conjuntura econòmica favorables. Els pares per conservar el patrimoni forçaven que els fills, que no serien l’hereu o l’administrador, s’espavilessin estudiant una pròspera carrera o bé els casaven amb una filla d’un propietari o d’un prominent industrial. L’herència anava a petar a les mans del gran i s’evitava la fragmentació; s’exigia al primogènit que apliqués en el fill gran el mateix que els pares havien fet amb ell.

En la literatura espanyola apareix el rendista sempre ridiculitzat en les novel·les de Pérez Galdós; els tracta com un personatge pretesament ostentós, que viu per damunt de les seves possibilitats per dissimular que s’empobreix.

En el Lazarillo de Tormes hi ha un rendista que presumeix amb un escuradents a la boca per fer creure que endrapa pollastre per dinar.

La literatura no estima els rendistes i els presenta com uns paràsits socials, uns ganduls, que esdevenen odiosos si ho demostren públicament per inferioritzar a la gent treballadora, que es guanya el pa amb la suor del front. Feinejar és de pobres. Mentre hi hagi rucs, els savis aniran a cavall.

Una cosa diferent són els rendistes d’origen aristocràtic, que han participat amb tasques d’investigació científica o que han finançat, com a mecenes, descobriments arqueològics, com l’anglès Lord Carnarvon, que propicià la troballa de l’excavació de la tomba de Tutankamon.

Quan era xic hi havia dos rendistes que vivien en el poble i els terratinents que també ho eren residien a pagès. Els propietaris cobraven als masovers especialment amb espècies, xais, porcs, vi, oli i alguns diners pel lloguer de la casa.

També hi havia uns quants comissionistes, persones respectades per ser uns pencaires, que facilitaven assumptes comercials i casamenters, com la venda d’un pis, d’un bosc, d’una empresa, si un botiguer volia obrir un nou establiment en el poble veí, el comissionista li buscava una planta baixa en un carrer mercantil. El pare havia actuat com agent de vendes i va vendre algun mas a famílies de fora. El mot comissionista ha agafat un deix semàntic que l’emparenta amb el delinqüent; abans eren individus respectats que exercien un noble ofici.

Com en tots els pobles no hi podia faltar un avar famós i de nom senyor Ramon. Quan érem criatures i el veiem pel carrer li cantàvem: «El senyor Ramon que enganya les criades, el senyor Ramon que enganya a tot el món». Ell ens responia tirant-nos pedres.

S’explicaven brames d’un propietari molt avar, que amagava la riquesa per por de ser robat, fins va prohibir a la família comprar un cotxe, mentre els masovers en disposaven, també es comentava que baixava al poble caminant descalç per estalviar.

Només he conegut personalment dues persones rendistes que s’han gloriejat de no haver treballat mai a la vida. En un viatge a Egipte un home del grup molt elegant, solitari i misteriós, enrevessat, em va atreure pel seu tarannà, per la seva displicència. Li agradava molt ser escoltat i quan li vaig preguntar quin era el seu ofici em va respondre «viure», però de què vius, en què treballes? El treball és de pobres, jo soc ric, visc de rendes. Vivia a Barcelona i tenia pisos, aparcaments, botigues i edificis a Badalona, que li administrava un secretari de confiança.

Un dia que anava molt entonat em confessà que era d’origen aristocràtic i que la seva família havia figurat com una de les més nobles de Catalunya. Va reconèixer que era un home difícil i complicat, sobretot insociable i que no estava per romanços, si era necessari matar, matava; en el seu historial hi figurava una persona assassinada. Ves a saber. Millor no preguntar massa.

L’altre que vaig conèixer era el company d’una íntima amiga, l’Ester. Ella ens havia advertit que el seu xicot no havia pencat mai a la vida; el mantenien les rendes. Un bon negoci d’aparcaments distribuïts per la ciutat de Barcelona, que llavors li aportava una bona rendibilitat i també pisos llogats en barris residencials. La renda la distribuïa entre la mare i dues germanes. Vivia austerament i un dia que vaig parlar amb ell em comunicà que la seva ambició era ser propietari d’una finca a Extremadura, com la d’en Miguel Bosé, que li permetés posseir una bona cavallada i una porcada que li proporcionés els millors pernils ibèrics.

Es llegeix en dites populars el rebuig als rendistes, particularment contra els egoistes avars; han estat motiu de mofa i així ho reflecteixen alguns proverbis i refranys. També comèdies, escrites per lletraferits, han caricaturitzat els avars situant-los en límits extrems i els espectadors es feien un fart de riure.

A l’Alcover-Moll trobem vells i explícits adagis: «L’avar és com el porc: no aprofita sinó mort», «L’avar, a on té el tresor, té el cor», «L’avar no té cor ni ventre» i «L’avar ric, no té parent ni amic».