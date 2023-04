Abús de poder a les universitats

En els darrers mesos han sortit a la llum diversos casos d’abús de poder, i fins i tot d’abús sexual, en diverses universitats catalanes, tot i que no dubto que es repeteixen en institucions d’arreu del món. En la majoria de casos són catedràtics -al cim més alt de la jerarquia universitària- que se sobrepassen amb estudiants, que utilitzen la feina realitzada pels seus alumnes per guanyar punts en l’àmbit de la recerca o que, simplement, es consideren eminències i miren el món per sobre les espatlles, amb comportaments absolutament dèspotes.

Fins ara, era difícil que aquests casos es denunciessin. Ja no era només que les víctimes poguessin sentir-se intimidades o tinguessin por a veure perjudicada la seva carrera acadèmica: és que, en molts casos, aquestes actituds es consideraven normals: havies de tragar si volies progressar en aquest àmbit. Encara ara, algunes universitats són reticents a la sanció i miren amb recel les víctimes. És la por a trencar l’status quo, que en el cas universitari se sustenta en una estructura gairebé medieval de classes, amb els catedràtics a dalt de tot i els doctorands intentant escalar posicions en una carrera gens fàcil. Per això, és d’agrair l’esforç i la valentia de les víctimes. Ara faltarà que les universitats les escoltin i que es puguin eradicar de forma definitiva aquestes pràctiques.