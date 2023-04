Si ens donessin l’oportunitat de tornar a passar temps amb els nostres avis i àvies, ben segur que ho faríem sense pensar.

Els tallers o activitats intergeneracionals, on es reuneixen persones de diferents edats per compartir experiències, coneixements i emocions, són una pràctica que no només és beneficiosa pels infants i els avis i les àvies, sinó que també ajuda a connectar les comunitats i a enfortir els vincles entre les persones de diferents generacions.

En particular, els tallers amb avis i àvies a les llars d’infants són una oportunitat única pels infants per aprendre dels seus majors i, pels avis i les àvies, per connectar amb aquestes edats tan primerenques. A través d’aquestes propostes, els infants poden aprendre sobre la història, les tradicions i les arts populars de la seva comunitat, mentre que els avis i les àvies poden compartir les seves experiències de vida i sentir-se valorats com a membres actius de la societat.

A més a més, també poden ajudar a promoure la salut i el benestar dels més grans. En molts casos, els avis i les àvies poden sentir-se aïllats i sols, especialment si viuen lluny de les seves famílies (o si tenen problemes de salut que limiten la seva capacitat per socialitzar). Participar en aquestes propostes amb els infants pot ajudar a combatre aquesta soledat i a mantenir les habilitats cognitives i socials dels més grans.

No obstant això, perquè aquestes activitats siguin realment efectives, és important que els tallers estiguin ben dissenyats i estructurats per assegurar que tothom se senti còmode i segur. Això implica que aquests han de ser adaptats a les necessitats i les capacitats dels infants i dels avis i les àvies i, que han de ser supervisats per professionals qualificats.

Per aquesta raó, un grup d’alumnes d’Educació Infantil, ens hem posat en comú per plantejar un projecte intergeneracional per unir i enfortit vincle entre àvis i infants.