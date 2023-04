He quedat amb la Maria per anar a córrer a Celrà, o sigui que vaig a l’estació a buscar el tren. Com sempre, quan falten un parell de minuts perquè arribi, pujo a l’andana per les escales. Per les normals, no per les mecàniques. I, com sempre, vaig submergida en els meus pensaments, i no m’adono que m’estan dient alguna cosa fins al segon crit de «senyora!». Clar, com pretenen que reaccioni, si no m’acostumaré mai a què em diguin senyora? Miro cap a la veu: és un dels vigilants de seguretat de l’estació, que em mira amb mala cara des de dalt de l’escala. «Senyora, que no pot pujar per aquí!», em diu.»Ah, no? Primera notícia», no m’estic de contestar-li. «No veu que això és una sortida? Està prohibit pujar», insisteix, amb to agre. «Una sortida? Des de quan? Sempre he pujat per aquí», replico, tossuda. «Això és només perquè la gent baixi. Vostè ha de pujar per les escales mecàniques!», m’ordena. Em mossego la llengua perquè el tren deu estar a punt d’arribar i no vull muntar un número, o sigui que m’empasso la resposta que em puja per la gola (baixa i digue’m on és el senyal que indiqui que no es pot pujar per aquí, idiota!), giro cua, baixo el tram de graons que ja havia pujat i vaig a buscar les escales mecàniques, bullint d’indignació.

Quan arribo a l’andana, el vigilant està allà per rebre’m amb un somriure de superioritat i assegurar-se que em queda clar qui mana. No hi ha res més perillós que donar una mica de poder a un idiota, penso. Faig veure que no el reconec i passo de llarg. A sobre, ara anuncien que el tren arriba tard. Visca la Renfe! M’espero observant els altres passatgers. Un noi posa música a tot volum i comença a ballar com si no hi hagués demà, amb moviments bruscos i imprevisibles. Les persones que hi ha al seu voltant s’aparten. A l’altra andana, on s’esperen els viatgers que van direcció Barcelona, dues noies assegudes al terra el miren i riuen. El noi se n’adona i para de ballar. A crits, els demana que li donin el seu número de whatsapp. Elles l’ignoren. Ell persisteix. «On aneu? Com us digueu?». Les noies cometen l’error de contestar –Violeta i Margarida, li diuen que es diuen– i ell s’ho pren com un triomf: «Us dedico un ball, guapes!», i torna a començar amb els moviments convulsos. Elles deixen de fer-li cas i treuen un paquet de cigarretes. El casanova està atent: deixa la seva dansa agònica, treu en encenedor i crida: ja us dono foc!, alhora que aixeca el braç cap enrere per agafar impuls. Elles tenen temps de protegir-se instintivament la cara amb els braços mentre s’arrauleixen. L’encenedor surt volant i peta amb violència contra la marquesina de darrere d’elles. No les ha tocat per un pèl. En aquell moment arriba el tren que va cap a Barcelona i ens tapa l’altra andana. El noi, que veu que s’ha quedat sense pesca i sense foc, crida: «Torneu-me el metxeruuuuuu!» Miro on és el xèrif de l’estació: a pocs metres del jove, contemplant l’escena com si fos al teatre, sense moure un dit ni obrir la boca. Idiota, penso, per tercer cop.