Tinc 70 anys i la informàtica, tot i que hi tinc accés des de casa, no és el meu fort. Avui estic content, doncs a les 8 del matí (ha de ser per nassos a aquesta hora), després de passar-me una llarga i angoixosa estona intentant-ho, i després de seguir tot un reguitzell d’enrevessats camins informàtics, he aconseguit cita prèvia, via informàtica, a l’INSS de Girona.

A la cua d’espera d’abans de les 9 del matí, a l’esmentada l’oficina, una noia jove es lamentava amargament dels procediments informàtics a què cal recórrer per demanar cita a l’INSS.

Es queixava que, com que no havia sabut tramitar la diligència per demanar la corresponent cita prèvia a traves d’internet, havia perdut unes prestacions que li corresponien i que necessitava urgentment ja que té un fill amb certes mancances que requereixen molta atenció per part seva. Es lamentava que s’havia desplaçat personalment a aquesta oficina vàries vegades però que sempre li havien dit el mateix : que no li podien donar hora des de la mateixa oficina i que ho havia de demanar a traves de la web que tenen habilitada.

És incomprensible i injustificable i intolerable que si et persones a la oficina de l’INSS no puguin donar-te allà mateix una cita prèvia.

Per altra banda, penso que des de la corresponent web s’haurien de buscar mecanismes més senzills, més assequible i comprensibles per tal que la gent gran i les persones poc avesades a la informàtica hi tinguessin un accés més fàcil i menys entortolligat.

Amb tanta informàtica, tanta intel·ligència artificial i tanta absurditat, estem arribant a cotes d’estupidesa humana com mai havíem arribat. Potser va sent hora de posar-hi remei, no ?