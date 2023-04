Horari escolar «perniciós»

A punt d’acabar el curs escolar, aviat tornarà a aparèixer el debat sobre la jornada continuada a les escoles. N’hi ha vuit a Girona que l’apliquen gràcies a un pla pilot que funciona des de fa anys. Mestres i algunes famílies d’aquests centres, la majoria en municipis turístics, hi aposten de manera decidida. A mi em planteja molts dubtes, sobretot a partir de l’experiència de tenir un fill adolescent que des que va començar l’ESO té la jornada compactada. Sens dubte, aquest tipus de jornada satisfà els educadors, però que fan que els nens, especialment als de famílies amb menys recursos i menys suports familiars, passin massa hores sols, fora de l’entorn educatiu i socialitzador que és l’escola.

El pla pilot del departament d’Educació de la Generalitat complirà enguany una dècada. Temps més que suficient per determinar si funciona o no. Els alumnes que hi participen tenen millor o pitjor rendiment acadèmic? Afecta d’alguna manera la seva salut? Fa uns mesos, el Centre de polítiques econòmiques d’Esade va concloure que la jornada compactada és «perniciosa» per als alumnes i que passar menys temps a l’escola perjudica la seva formació «en termes acadèmics i socioemocionals». Aquest hauria de ser el debat, no les necessitats de pares i mestres.